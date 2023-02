Des réunions pour la préparation de la rentrée scolaire 2023/2024 ont débuté, hier à Alger, sous la supervision du ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed. Ce dernier a donné des instructions fermes concernant la préparation de la prochaine rentrée.

PAR MILINA KOUACI

En prévision de la prochaine rentrée, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué que des visites ont été effectuées au niveau des wilayas pour superviser les projets relatifs à la construction des infrastructures. Selon le ministre, la construction des nouveaux établissements se fait à une «cadence accélérée». La réception de nouveaux établissements est censée réduire le problème de surcharge des classes, soulevé chaque année par le partenaire social, alors que le ministre du secteur avait affirmé que la surcharge était relative et dans des endroits précis.

Dans un autre contexte, le ministre a fait état de la disponibilité de son secteur à dispenser l’enseignement de l’anglais pour les élèves de 4e année. Comme prévu, l’enseignement de l’anglais sera mis en place de façon progressive dans les deux prochaines années. Son enseignement sera généralisé la prochaine année scolaire aux élèves de 4e année primaire et l’année suivante à ceux de 5e année.

«Le secteur de l’Education est prêt à dispenser l’enseignement de l’anglais pour les élèves de 4e année. Les programmes sont prêts et nous serons au rendez-vous». Cette langue a été introduite dans le cycle primaire au début de l’année pédagogique en cours.

Concernant le bac artistique, le ministre de tutelle a souligné que la première session se déroulera en 2024. Quant à la filière des arts, adoptée cette année en 2e année de l’enseignement secondaire général et technologique, M. Belaabed a affirmé qu’elle sera assurée durant l’année prochaine et connaitra l’organisation du premier baccalauréat des arts en Algérie. Il a rappelé dans ce contexte qu’il a tenu une réunion avec les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Formation professionnelle et de la Communication, pour établir un plan d’action pour le développement de la filière des Arts dans le système éducatif.

Le ministre a également donné des instructions pour la généralisation de l’enseignement de tamazight. Pour promouvoir l’enseignement de cette langue à caractère optionnelle, il a été décidé d’organiser une rencontre nationale, consacrée à l’enseignement de la langue amazighe avant les vacances scolaires de printemps 2023, avait indiqué le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA).

Les problèmes pédagogiques et administratifs liés à la stratégie de généralisation de l’enseignement de la matière langue amazighe au niveau national seront abordés au cours de cette rencontre.

Evoquant l’encadrement pédagogique, le ministre a rappelé la décision de titularisation de 62.000 enseignants contractuels dans des postes permanents qui «se veut un soutien socioprofessionnel au profit de cette catégorie et une mesure efficace pour la préparation d’une année scolaire réussie».

«Les résultats de l’examen de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur, organisé le 21 janvier dernier, seront bientôt annoncés», a-t-il affirmé, ce qui facilitera, selon lui, la gestion des carrières professionnelles des personnels notamment du corps pédagogique».

Par ailleurs, le ministre a expliqué que l’augmentation des salaires, décidée récemment par le président de la République, «contribuera assurément à instaurer davantage de stabilité dans le secteur».

Il a, en outre, appelé les cadres de son secteur à redoubler d’efforts pour assurer l’intégration des élèves souffrant de problèmes visuels ou physiques, ainsi que les autistes dans les classes ordinaires ou adaptées, selon le cas.

Les cadres du secteur discuteront, par ailleurs, de l’élargissement de l’utilisation de la tablette électronique dans les écoles primaires pour contribuer à l’allégement du poids du cartable. <