Le ministère de l’Education nationale a publié, hier, une précision indiquant qu’aucun changement au calendrier pédagogique et des examens de fin d’année n’est envisagé pour l’instant et qu’il n’a aucune attention d’apporter des modifications au programme initial.

Par Leila Zaimi et Aziz Latreche

Selon la même source, les seules indications à prendre en considération sont celles publiées sur le site officiel du ministère ainsi que sur ses comptes officiels Facebook et Twitter. Elle rappelle que, pour l’instant, la seule orientation valable est celle contenue dans la lettre du ministre du secteur en date du 4 avril 2020.

Dans ce document, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a présenté une «mouture de plan de contingence» en cas de prorogation ou de levée de confinement. Il y affirme que son département «ne prendra aucune décision sans l’association des différents partenaires sociaux». «Quelle que soit la décision à prendre au sujet de cette question sensible, elle ne sera pas unilatérale mais consensuelle avec l’ensemble des partenaires institutionnels et sociaux», insiste-t-il, assurant que «toutes les mesures nécessaires seront prises pour ne pas laisser nos enfants sans scolarité quelles que soient les circonstances et les difficultés».

Depuis, l’Education nationale a lancé, dans le cadre de ce qu’elle a appelé plan «orsec», des cours à distance sur les canaux de la chaîne de Télévision publique (EPTV), l’Office national d’enseignement et de formation à distance, ainsi que, pour la première fois, sur Youtube et son site officiel. Des mesures «qui ne peuvent remplacer les cours en classe, mais contribuent à garantir le service minimum pour la continuité de l’enseignement», a indiqué le ministre. Pour les enfants scolarisés des zones reculées et sans accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), le chef de l’Etat avait évoqué, rappelons-le, le concours des radios locales



Le Cnapeste à la rescousse

La précision publiée hier par le ministère est aussi un démenti aux allégations publiées dans les réseaux sociaux et reprises par des médias nationaux, selon lesquelles le département de M. Oudjaout s’apprêterait à modifier les calendriers des cours et des examens pour cette année et même pour l’année prochaine 2020/21. Faux, rétorque le ministère, qui appelle les enseignants et les élèves à s’en tenir uniquement à la lettre du 4 avril où il est dit que rien ne se fera sans la consultation des parties concernées. Et que la «conjoncture actuelle appelle à davantage de vigilance et de rigueur en ce qui concerne la diffusion d’une information susceptible d’ajouter à l’inquiétude des parents et au climat anxiogène provoqué par la crise sanitaire. Côté syndical, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) a affirmé qu’il s’abstient pour le moment de s’exprimer «sur le devenir des examens de fin d’année, y compris les examens officiels, jusqu’à ce que la situation sanitaire liée au coronavirus s’éclaircisse». Le Cnapeste affirme dans «le cas où les choses s’aggravent» et qu’on procède à la prorogation du confinement «des plateformes de dialogue participatif seront nécessaires pour prendre des décisions et dégager des mesures adéquates». Ces plateformes, indique la même source, doivent être installées dès la fin du mois courant. «Les cours de soutien transmis à travers les plateformes électroniques, la radio et la télévision, ne peuvent compenser les leçons en classe mais sont devenus nécessaires», prévient le syndicat. Allant dans le sens du ministère, le Cnapeste affirme que «parler ou trancher sur le calendrier des examens de fin d’année est prématuré, appelant à un suivi psychologique des élèves». Pour rappel, l’Algérie a décidé de prolonger le confinement sanitaire et la fermeture des écoles jusqu’au 19 avril.<