PAR MILINA KOUACI

Hormis la grève de deux jours des syndicats de la Fonction publique, le troisième trimestre s’est déroulé dans la quiétude. Sauf que les cours du troisième trimestre ne se sont étalés que sur deux semaines. Les élèves n’ont pas eu suffisamment de cours, regrette l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) qui se dit «incapable d’estimer le taux d’application du programme».

Quelques jours séparent les élèves des examens du dernier trimestre qui terminent cette semaine les devoirs. La période du 15 au 19 mai est consacrée au déroulement des examens blancs dans le cadre de la préparation aux examens nationaux du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat (Bac). En ce qui concerne les autres paliers, 1re, 2e et 3e année moyenne et 1re et 2e année secondaire, les dates du déroulement des examens du troisième trimestre sont programmés pour la semaine du 22 au 26 mai, alors que la période du 29 mai au 2 juin est consacrée à la correction des copies et la remise des relevés de notes pour les différents paliers, sauf la 4e année moyenne et la 3e année secondaire.

Hormis les deux jours de grève nationale, observés par les syndicats de la Fonction publique, dont ceux de l’Education, les 26 et 27 avril dernier, le troisième trimestre n’a pas connu de perturbation. Cependant, «le troisième trimestre touche à sa fin, il ne reste que l’organisation des examens. Les élèves n’ont eu que deux semaines de cours», dit Hamid Sadi, président de l’UNPE, qui se dit «incapable d’estimer le taux d’achèvement du programme scolaire, faute de communication et d’information du ministère de tutelle». Il rappelle que l’année scolaire s’est déroulée dans des conditions particulières. L’enseignement se fait par mode d’alternance de groupes. Et les cours ont été suspendus pendant plusieurs semaines suite à la propagation de la Covid-19 dans le milieu scolaire. «Nous craignons que les élèves n’aient pas acquis les prérequis nécessaires».

Ce qui inquiète davantage les parents d’élèves est l’attitude des élèves candidats au baccalauréat qui désertent les classes depuis des semaines. Ce comportement adopté par les élèves inquiète les parents comme les enseignants. L’alternative que propose l’UNPE pour y mettre un terme est de réformer le bac et d’élaborer une fiche de synthèse. «Nous revendiquons la réforme du bac, la fiche de synthèse», plaide Hamid Sadi. La fiche de synthèse permet aux candidats d’accéder à l’université grâce à la moyenne obtenue durant l’année scolaire, avec celle de l’épreuve du bac. Selon les parents d’élèves, prendre en compte les moyennes des examens trimestriels dans le calcul de la moyenne de passage à l’université ainsi que l’introduction des absences dans les résultats scolaires sont des mesures qui vont dans le sens de l’intérêt de l’élève, appelant les autorités compétentes à faire face à ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Il y a lieu de noter que les candidats aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2022 pourront retirer leurs convocations dès mardi 10 mai 2022 via les plateformes numériques dédiées à cet effet.

Les candidats scolarisés pourront retirer leurs convocations via la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale sur le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs et dans l’Espace Parents.

Ils pourront également les retirer sur les sites de l’Office national des examens et concours (ONEC) sur les liens suivants: https://bem.onec.dz pour le BEM à partir du 10 mai jusqu’au 8 juin 2022 et https://bac.onec.dz pour le Baccalauréat du 10 mai au

16 juin 2022. Pour les candidats libres, l’opération de retrait se fera via les sites de l’ONEC sur les mêmes liens du 10 mai au

8 juin 2022 pour le BEM et du 10 mai au

16 juin 2022 pour le Baccalauréat.

