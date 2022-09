PAR MILINA KOUACI

L’enseignement par répartition en groupes durant la période d’agressivité du Covid a éclipsé pendant deux années scolaires le problème de la surcharge des effectifs d’élèves. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Après la décision de l’Education nationale de revenir au calendrier scolaire habituel, la hantise des classes bondées et la difficulté de dispenser un enseignement de qualité refait surface..

Le ministère a annoncé jeudi, dans un communiqué rendu public, le retour au système habituel d’enseignement à partir de cette rentrée scolaire. L’enseignement par alternance de groupe n’est ainsi plus de vigueur. Depuis la propagation du coronavirus, le ministère de l’Education nationale a mis en place un plan exceptionnel pour imposer le respect des gestes barrières et la distanciation physique entre les élèves, les enseignants et le personnel administratif. Avec l’amélioration de la situation sanitaire, le ministère a annoncé, jeudi, le retour au système d’enseignement habituel pour cette année scolaire 2022-23 dans tous les cycles d’enseignement et l’abandon du système exceptionnel.

Cette annonce, bien accueillie par les associations des parents d’élèves, a été néanmoins accompagnée par des voix qui ont exprimé des inquiétudes quant à la surcharge des classes. Ce qui pourrait «compromettre» le bon déroulement de la scolarité des élèves. Selon des enseignants et des parents d’élèves, «il faudra s’attendre à des classes surchargées, conséquence du retard de livraison des nouveaux établissements, du taux de redoublement et de l’échec scolaire», estime entre autres le partenaire social. En effet, les syndicats redoutent de se retrouver avec des classes de 60 à 70 élèves. «Si dans certaines régions on comptait, avec le plan exceptionnel, 30 à 35 élèves dans chaque groupe, le calcul est vite fait ! Avec le retour au système d’enseignement d’avant coronavirus, il est clair que cela va entraîner inéluctablement une surcharge des classes. Le nombre d’élèves pourrait atteindre dans une seule classe 60 élèves et plus», appréhendent des syndicalistes qui appellent le ministère à trouver une issue radicale à ce problème. Le ministre, lui, tente de rassurer et a appelé tous les responsables du secteur à prendre leurs dispositions pour garantir un encadrement pédagogique à tous les élèves dès le premier jour de la rentrée. Rappelons qu’en prévision de la rentrée scolaire 2022-23, le secteur de l’Education nationale accueillera près de 11 millions d’élèves, tous cycles confondus, dont 425 625 rejoindront les bancs de l’école pour la première fois, soit une hausse de près de 4,3% du nombre d’élèves, avait indiqué, en juillet dernier, le ministre du secteur Abdelhakim Belabed.

Le secteur de l’Education nationale accueillera au total 10 977 642 élèves, tous cycles confondus, répartis en 353 175 groupes pédagogiques. Les élèves seront encadrés par 529 826 enseignants dont 207 696 du cycle primaire, 188 253 du cycle moyen et 119 104 du secondaire. Il a également indiqué que le nombre d’infrastructures pédagogiques est passé de 28 457 à 28 839 pour la prochaine rentrée dont 20 272 primaires, 5 509 collèges et 2 658 lycées.



Le manuel scolaire d’anglais dans les écoles dès la rentrée

Plus de 5 000 enseignants contractuels seront recrutés pour enseigner l’anglais aux élèves de troisième année primaire durant l’année scolaire 2022-23, a annoncé jeudi Boualem Benlaouar, inspecteur à l’Inspection générale du ministère de l’Education nationale.

M. Benlaouar a indiqué que «plus de 5 000 enseignants seront recrutés par contrat pour enseigner l’anglais aux élèves de troisième année primaire durant l’année scolaire 2022-23», faisant état de «plus de 60 000 postulants». «Les enseignants de cette matière seront classés et sélectionnés directement sur la plateforme numérique par souci d’équité et de transparence», a affirmé le responsable. Ils seront sélectionnés sur la base de plusieurs critères, notamment le diplôme de licence d’anglais ou de traduction de et vers l’anglais, a-t-il dit.

«Dès la réception des dossiers de candidatures au niveau des directions de l’Education, les informations des candidats (nom, prénom, date de naissance, type et année d’obtention du diplôme et commune de résidence) ont été saisies sur la plateforme numérique du ministère, le dernier délai ayant été fixé au 29 août avant de procéder, les 30 et 31 août, à la révision des informations saisies pour éviter d’éventuelles erreurs avant la clôture de la plateforme», a-t-il expliqué. Il a ajouté que les candidats seront classés automatiquement selon le critère d’ancienneté du diplôme et en cas de candidats ex aequo, le plus âgé est retenu.

Les candidats retenus seront convoqués entre le 4 et 6 septembre en fonction du nombre de postes ouverts dans la commune. Ils se verront remettre les décisions de nomination en tant qu’enseignants contractuels du primaire et les convocations officielles à la formation obligatoire qu’ils doivent suivre avant de commencer à enseigner. Cette formation est prévue du 8 au 19 septembre.

Pour préparer cette formation, un séminaire national a été organisé au lycée Hassiba-Ben Bouali (Alger) il y a quelques jours, avec la participation d’inspecteurs des cycles moyen et secondaire, de pédagogues et de psychopédagogues. Lors de cette rencontre, dont l’ouverture a été présidée par le ministre du secteur, Abdelhakim Belabed, le programme de la troisième année primaire a été présenté aux inspecteurs. Concernant le livre d’anglais, le ministère a fait savoir que l’Institut national de recherche en éducation (INRE) a donné son accord le jeudi 1er septembre pour le livre conçu. Ce qui permettra à l’Office national de publication scolaire (ONPS) de passer à l’impression. Le livre sera dans toutes les écoles avant la rentrée scolaire, ajoute la même source.



Marchés de la rahma pour les fournitures scolaires

En prévision de la rentrée scolaire fixée à la date du 21 septembre, plusieurs points de ventes Rahma, dédiés aux articles scolaires à des prix concurrentiels, ont ouvert à travers plusieurs wilayas du pays. Leur nombre devrait atteindre 64 au total dans les prochains jours, a indiqué un communiqué du ministère de Commerce et de la Promotion des exportations.

