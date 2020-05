Le sort de l’année scolaire 2019-20, dont le déroulement est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus, sera tranché dimanche prochain lors d’une réunion du Conseil des ministres. C’est ce qui a été décidé avant-hier à l’occasion d’une réunion du même Conseil présidé par le président de la République durant laquelle le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a présenté un exposé de situation et les résultats et conclusions des concertations menées la semaine passée avec les organisations syndicales et les représentants des parents d’élèves.

La décision de reprise ou pas des cours et de la date des examens de fin d’année, notamment le baccalauréat, sera ainsi tranchée par la commission mise en place, présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Cette commission aura pour mission de formuler les suggestions nécessaires pour terminer l’année scolaire au mieux de l’intérêt des élèves et des étudiants.

Le rendez-vous de dimanche prochain met déjà en haleine toute la composante du secteur de l’Education fortement bousculée depuis que les vacances de printemps ont été avancées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Mais aussi depuis que la situation sanitaire ne livre pas assez de signes positifs pour une hypothétique reprise, ce qui a contraint d’ailleurs le gouvernement Djerad à prolonger la période du confinement jusqu’au 14 mai.

Dans ce sillage, l’opinion publique a eu droit à l’avis du premier magistrat du pays, qui a rassuré en déclarant, devant les représentants des médias nationaux, qu’il «n’y aura pas d’année blanche» et que l’examen du baccalauréat «sera maintenu». «Cet examen sera maintenu, mais en fonction des circonstances que traverse le pays», a-t-il dit, ajoutant que «l’année scolaire prend généralement fin en juin, un délai que nous n’avons pas encore atteint».

«Si les chiffres -concernant la propagation du Covid-19 venaient à baisser, nous pourrons envisager une solution. En revanche, si le scénario contraire se produira, il y aura d’autres issues à prévoir, mais pas celle de l’année blanche et les élèves concourront aux épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés», a-t-il dit.

Le propos du Président a conforté la position de M. Ouadjaout devant les organisations syndicales, en privilégiant «l’urgence d’attendre» alors que ses invités se précipitaient à annoncer la fin de l’année scolaire.

«L’objectif de ces consultations est de réfléchir et de débattre de toutes les mesures envisageables pour ce qui reste de cette année scolaire concernant les cours et l’organisation des examens nationaux, en fonction du taux d’avancement dans l’application des programmes dans les trois cycles de l’enseignement, et ce en cas de prolongation du confinement ou de dé-confinement», n’avait cessé le ministre de dire aux représentants des organisations syndicales.

Or, ces derniers soutenaient mordicus «l’impossibilité» d’une reprise des cours, formulant notamment diverses propositions focalisées sur l’évaluation de passage en classes supérieures et plaidant unanimement pour la tenue du baccalauréat au mois de septembre.

Vraisemblablement, la synthèse des consultations, présentée par M. Ouadjaout dimanche en Conseil des ministres, ne permettait pas de trancher la question tant la tutelle et les syndicats n’étaient pas sur la même longueur d’onde faisant incontestablement deux lectures de la situation.

D’où le choix de mettre en place une commission qui aura la lourde responsabilité d’approfondir la réflexion et d’évaluer toutes les données avant de prendre la décision finale, attendue dimanche, en tenant compte sans doute de l’avis de la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de l’épidémie.

Mais, en attendant le verdict de la commission présidée par le Premier ministre, des acteurs du secteur de l’Education ne ferment pas le débat autour de cette lancinante question de la fin de l’année scolaire. C’est le cas de l’Organisation nationale des parents d’élèves, présidée par Benzina Ali, qui vient de formuler deux options.

Le premier consiste à organiser les épreuves du baccalauréat à la fin du mois de juin après avis, précisera l’organisation dans un communiqué rendu public, de la commission scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19 présidée par le professeur Djamel Fourar.

«Organiser le bac à cette période tient compte de la situation psychologique des candidats et éloignera les parents du stress qu’ils vivent actuellement, comme il offrira à la tutelle la possibilité de mener l’opération de correction et, in fine, mieux préparer la prochaine rentrée scolaire», explique l’organisation.

Le second choix est celui de tenir le baccalauréat au mois de septembre bien que cette option ne convainc pas assez l’Organisation de l’association des parents d’élèves vu «son impact sur la prochaine rentrée scolaire, la rentrée universitaire et la rentrée de la formation professionnelle».

En tout état de cause, le sort de l’année scolaire et particulièrement le bac, continuera de susciter débats et controverses dans une situation inédite. Un débat qui sans doute va gagner en intensité quelle que soit la décision qu’annoncera le prochain Conseil des ministres.