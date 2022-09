«Il n’y aura pas de surcharge des classes. Nous avons mis en place des solutions au niveau des quelques établissements confrontés ou qui pourraient être confrontés à ce problème», a dit le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed. Pour la énième fois, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed assure que les établissements éducatifs sont prêts à accueillir les élèves le 21 septembre prochain grâce aux moyens organisationnels et financiers mis en place.

PAR MILINA KOUACI

Invité du «Forum de la radio», le premier responsable du secteur est revenu sur l’une des questions qui préoccupe les parents d’élèves et les acteurs sociaux qui est la surcharge des classes. M. Belabed réfute l’existence de ce problème avec l’ampleur dont il est évoqué. «Nous avons mis en place des solutions dans les wilayas où quelques écoles qui sont confrontées à ce problème. Il n’y aura pas de surcharge des classes cette année», a dit le ministre qui affirme que «les solutions existent».

Les parents d’élèves et enseignants ont exprimé, depuis l’annonce du ministère du retour à l’ancien système habituel et l’abandon de l’enseignement par répartition de groupe, leur «crainte de voir le problème de la surcharge des classes s’aggraver. Ces derniers font savoir que le nombre d’élèves par groupe pédagogique dépassent les 25. Et avec le retour à scolarité normale, «le problème va s’accentuer», estiment des syndicalistes pour qui, «la norme internationale est de 25 élèves par classe».

Le ministre de son côté est revenu sur les efforts faits afin d’assurer de bonnes conditions de scolarité. Le secteur s’est renforcé par la réception de 413 établissements, rappelle M Belabed.

S’agissant de l’introduction de l’anglais dans le primaire, il a fait savoir que les écoles reçoivent à partir d’aujourd’hui (hier) le manuel scolaire d’anglais destiné aux élèves de la troisième année et qui est disponible également en braille pour permettre aux élèves non-voyants d’apprendre l’anglais, précise le ministre de l’Education. Le livre de langue anglaise «My book of english», poursuit le ministre, a été «conçu d’une façon moderne et un programme allégé».



L’enseignement de l’anglais élargi

Suivant les consignes des experts, il a fait savoir que l’enseignement de l’anglais sera élargi aux classes de la 4e et 5e AP avec un volume horaire de 90 minutes, soit deux séances de 45 minutes.

Dans le même contexte, il a expliqué que les candidats retenus pour l’enseignement de cette matière ont été classés et sélectionnés sur la base de plusieurs critères, notamment l’ancienneté du diplôme (licence d’anglais ou de traduction de et vers l’anglais) et l’âge du candidat. Il sont soumis à une formation obligatoire qui a débuté le 8 septembre et s’étendra au 19 du même mois sur la méthodologie d’enseignement de la langue anglaise, la psychologie de l’enfant ainsi que la législation scolaire, la gestion des valeurs et les pratiques pédagogiques. «Les candidats retenus qui ne suivent pas cette formation ne vont pas enseigner», a mis en garde le ministre.

Les enseignants contractuels recrutés pour enseigner l’anglais, dont le nombre dépasse les 5 000, ont droit à une session de formation d’une durée de 190 heures répartis sur trois phases, a précisé M. Belabed. S’agissant de l’allégement du poids du cartable, il a rappelé qu’en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour trouver des solutions définitives au problème de poids du cartable scolaire, plusieurs mesures ont été prises, la plus importante étant la mise à disposition de tablettes électroniques au profit de 1 629 établissements, dans une première étape en attendant la généralisation progressive de l’opération à l’avenir.



Le livre numérique gratuit pour les élèves du primaire»

Il s’agit également de «la 2ᵉ version du livre scolaire pour les élèves de la 3ᵉ, de la 4ᵉ et de la 5ᵉ années primaires». Le premier exemplaire portant la mention «Kitabi» (Mon livre) est gardé au niveau de l’école, alors que le deuxième est à usage domestique pour alléger le cartable scolaire. «Pas moins de trois millions d’écoliers (de la 1re à la 3e année primaire) bénéficieront d’une copie du livre scolaire outre la possibilité de télécharger la version numérique du manuel pour les élèves du cycle primaire», a-t-il fait savoir. Le ministre a rappelé que les écoles primaires ont été dotées d’armoires pour ranger le deuxième manuel, et ce conformément aux directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire adressées aux walis.