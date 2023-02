Par Rachid Hamatou

Les éditions Hibr viennent de publier «Quatrièmes expéditions», un recueil de nouvelles de Samy Assad, un jeune auteur qui n’est pas à son premier essai en littérature. En 2021, il a sorti chez le même éditeur deux textes «Secondes escapades», un essai préfacé par l’universitaire Afifa Brerhi, et «Troisièmes odyssées», un récit fictionnel de près de deux cents pages, entièrement dédié à la beauté du Sahara et au travers duquel on devine son attachement amoureux et professionnel pour le grand Sud algérien. Samy Assad, né en 1996, travaille, en effet, dans le secteur du tourisme et multiplie les plaidoyers pour sa défense et sa promotion ici en Algérie et à l’étranger. En 2021, il a également fait paraître « Premières pérégrinations» aux éditions «Voir par le savoir», un autre «essai» de 254 pages préfacé par Djoher Amhis où il reprend les thèmes de la nature, de l’amour, de l’altruisme et de l’affirmation de soi. Des interrogations qu’on retrouve dans «Quatrièmes expéditions, romance à Pins Perdus», son quatrième ouvrage où il met en scène Ikyl, journaliste exigeant envers lui-même et ambitieux, en lutte avec son compagnon de route Unami Amdan (humain en berbère) contre un monde en perte de repères et de valeurs, phagocyté par l’hyperconsommation. À travers trois séquences à différents âges de sa vie, trois nouvelles, donc, ce héros pas comme les autres, au caractère marqué, ira au plus profond de son être et vivra une kyrielle d’événements tantôt loufoques tantôt cauchemardesques dans Pins Perdus. Ce lieu qu’on pourrait lire aussi comme peines perdues est une cité imaginée où le chaos règne en maître, fruit des personnages qui l’ont provoqué. On devine alors le message transmis : par sa boulimie et sa cupidité, l’homme corrompt et détruit tout autour de lui…

La première nouvelle est une histoire d’amour pleine d’humour sarcastique. Nous y retrouvons un jeune Ikyl éperdument amoureux de celle qui deviendra plus tard sa femme. Le temps d’une journée à la montagne en compagnie de son meilleur ami, Ikyl usera de tous les stratagèmes pour charmer cette bien étrange demoiselle. L’idée dans cette histoire est de se mettre entièrement dans la peau du personnage dont le pessimisme exacerbé frôle la paranoïa. La seconde nouvelle s’articule sous forme de cauchemars horrifiques. Alors qu’Ikyl encore adolescent semble souffrir d’un mal inconnu. Il devra survivre chaque nuit à un cauchemar qui le retiendrait prisonnier, s’il ne faisait pas l’effort de surmonter ses peurs et ses insécurités refoulées. Enfin, la troisième histoire de cet ouvrage nous permet de retrouver un personnage plus mature, qui cette fois-ci s’aventura dans un lieu mythique pour y vivre une retraite paisible. Mais ce pays reclus dans les montagnes lui réservera bien des surprises. Cette dernière nouvelle est de façon allégorique l’ultime combat d’Ikyl face au doute. n

Samy Assad, «Quatrièmes expéditions, éditions Hibr, Alger, janvier 2023. Prix en librairie 950 DA

