Il est indéniable qu’après une phase plus ou moins importante de confinement, une effervescence est perceptible au sein de foyers avides de reprendre leur vie de tous les jours. La reconduction systématique par le gouvernement de la période de confinement vient comme pour signifier que l’heure reste toujours grave. Et que le péril n’est pas encore derrière nous. Lot de consolation, cette situation délicate n’est pas le propre de l’Algérie, c’est une condition que vivent tous les peuple du monde. Et un casse-tête auquel sont confrontés aujourd’hui la plupart des gouvernements de la planète dont ceux d’Europe. La situation exceptionnelle que nous vivons exige patience et persévérance afin d’arriver à bon port dans les meilleurs des conditions. Il est clair que viendra un jour où il faudrait annoncer le retour à « la normale », même si les conditions d’avant le coronavirus semblent difficilement être envisagées pour le moment. Le déconfinement doit absolument être murement réfléchi et organisé à des niveaux divers : sanitaire, économique, et bien sûr sécuritaire et politique. Il ne sert à rien de vouloir éviter une crise économique et sociale et risquer de basculer dans une crise sanitaire incontrôlable. L’exigence de porter un masque dans l’espace public, la limitation du nombre de personne dans certains lieux de la vie commune ou dans les transports publics sont autant de mesures qu’il faudrait déjà mettre dans le débat public pour être prêts le jour J. Cette reprise à haut risque est aujourd’hui perceptible dans l’attitude du plus grand nombre qui semble ne pas faire cas des consignes de prudence. Il est vrai que le mois du Ramadan fait oublier à certains inconscients la gravité du moment. Il n’y a qu’à voir les manquements aux règles du confinement, rapportés par les médias, notamment après la rupture du jeûne. Et pourtant les spécialistes continuent inlassablement à le ressasser : la pandémie n’est pas encore derrière nous ! Ne faudrait-il pas s’arrêter un peu et écouter ceux qui savent ?

