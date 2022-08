Par Fereil Nourine

Les traumatismes et les douleurs causés par les incendies d’août 2021 ne se sont pas encore éteints dans la mémoire collective des Algériens qu’un nouvel épisode de feux, d’incendies, de pertes humaines, de destruction massive du tissu végétal, est venu plonger de nouveau le pays dans des décors d’apocalypse.

A quelques exceptions près, août 2022 aura reconduit un scénario identique à celui qui a marqué le même mois l’année dernière. Des scènes insoutenables qui n’ont d’égal que le supplice des familles directement touchées par la catastrophe, mais aussi l’élan de soutien populaire qui leur a été manifesté à travers une solidarité partie des différentes régions du pays pour s’exprimer à bras le corps là où le besoin d’aide et d’assistance s’est fait sentir.

Une semaine après le mercredi noir, l’heure est toujours au bilan à travers une comptabilité macabre qui maintient la douleur à son paroxysme. Des statistiques révisées à la hausse, donnant plus de morts parmi les victimes. Plus de dégâts matériels aussi qui font reculer un tissu végétal déjà en mal d’extension et d’épanouissement par la faute de paramètres naturels et une gestion inadéquate et carencée en matière de prospective.

Les pertes du patrimoine forestier sont estimées à plusieurs milliers d’hectares pour une seule journée. Dans le cas de la wilaya d’El Tarf, c’est aussi l’écosystème qui subit un mauvais coup à travers les dommages engendrés au Parc national d’El Kala et à sa biodiversité qu’enviaient à l’Algérie bien des pays du voisinage immédiat et du pourtour méditerranéen.

L’Algérie n’est assurément pas seule à vivre ce type de situation, et de nombreux pays subissent de plein fouet un changement climatique qui exacerbe la menace des feux et provoque des incendies, fragilisant de plus en plus les fondements de l’écosystème.

Face à cette vérité, des spécialistes ne se lassent pas de répéter que les dégâts peuvent être limités par une politique de gestion durable des forêts. Qui n’attend pas le départ des feux pour se réveiller.

Articles similaires