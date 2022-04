Synthèse Selma Allane

La banque britannique Standard Chartered a publié un nouveau rapport sur la transition énergétique. Ce document est axé principalement sur les questions et les modalités de financement de ce processus de transformation et de «migration» vers la production d’énergie à partir du renouvelable. Selon ce rapport, rendu public à quelques mois du sommet mondial sur le climat, la COP 27, qui aura lieu à Charm-El-Cheikh en Egypte (7 au 18 novembre 2022), les économies émergentes auraient besoin de 94 800 milliards de dollars pour financer leur transition énergétique et atteindre la neutralité carbone, d’ici 2060. «Les marchés émergents doivent trouver 94 800 milliards de dollars supplémentaires de financement de la transition – une somme supérieure au PIB mondial annuel (projeté à environ 93 860 milliards de dollars en termes nominaux pour 2021) pour atteindre la neutralité carbone, d’ici 2060», précise le document. Ses rédacteurs ont analysé deux types de transitions énergétiques possibles pour les marchés émergents : une transition énergétique assurée par eux-mêmes et une transition soutenue par les pays développés. D’après eux, une transition énergétique des économies émergentes soutenue par les marchés développés conduirait à un meilleur résultat.

«Les pays émergents ne peuvent pas être laissés pour compte dans la course à la neutralité carbone ni devoir sacrifier leur développement économique et leur prospérité. La voie la plus juste et la plus réalisable est le financement par les marchés développés […] grâce à une combinaison de financements des secteurs public et privé», lit-on dans le rapport.

Ce rapport a été publié après quelques semaines de la publication du rapport du Global Wind Energy Council (GWEC) sur l’éolien. Ce dernier indiquait que les pays émergents, tels que l’Afrique du Sud, avaient des potentiels importants en termes de ressources éoliennes et renouvelables, de manière générale, qui restent très sous-exploités. Une transition plus rapide et plus efficace vers ces énergies nécessiterait un financement important. n

Articles similaires