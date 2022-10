PAR INES DALI

Cette performance, due principalement à l’embellie du marché des hydrocarbures, classe l’Algérie dans la catégorie des économies qui tirent leur épingle du jeu durant cette année marquée des bouleversements géopolitiques de grande ampleur.

Le Fonds monétaire international (FMI) a classé la croissance économique de l’Algérie parmi les plus performantes dans ses prévisions pour 2022. A ce titre, il a publié «une carte interactive» qui répertorie les taux de croissance les plus rapides dans le monde en les classant en cinq catégories.

Dans ce classement, établi dans l’ordre décroissant, l’Algérie est placée dans la deuxième catégorie avec une prévision de croissance de 4,7 % à fin 2022. Cette catégorie comprend les pays dont les taux de croissance se situent dans une fourchette allant de 3 à 6%. A ce titre, et sur la base de ses prévisions, le FMI a fait référence à la Chine pour laquelle il table sur une croissance de 3,2 %, au Canada (3,3 %), à l’Australie (3,8 %) et à la Turquie (5 %).

La première catégorie comprend les pays dont la croissance devrait dépasser 6 %, à l’instar de l’Irak, dont l’économie connaîtra la croissance la plus rapide au monde avec 9,3%, l’Irlande (9 %) et l’Arabie saoudite (7,6 %), selon l’institution de Bretton Woods.

Dans la région du Maghreb, l’Algérie se place en tête des économies des pays qui le composent en termes de taux de croissance, comparée à la Mauritanie (4 %), à la Tunisie (2,2 %), au Maroc (0,8 %) et à la Libye (-18,5%).

Dans son rapport sur les prévisions de croissance mondiale, publié la semaine dernière, le FMI a revu à la hausse ses prévisions pour l’Algérie comparativement à celles du printemps dernier. «En 2022, l’économie algérienne devrait connaître une croissance de 4,7%», a-t-il indiqué. Un taux qui, faut-il le noter, représente presque le double des précédentes prévisions du FMI qui avait prévu une croissance de 2,4% dans son rapport d’avril.

Pour l’année 2023, le Produit intérieur brut (PIB) réel algérien devrait enregistrer une croissance de 2,6%, a ajouté l’institution financière internationale dans ses nouvelles projections. Le solde des transactions courantes de l’Algérie devrait «repasser à la zone positive pour s’établir à 6,2% du PIB (contre 2,9% anticipé en avril) et 0,6% du PIB en 2023». Le solde des transactions courantes représentait -2,8% du PIB en 2021, a rappelé le FMI.

