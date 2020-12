Le nombre d’entreprises, possédant un statut de personne morale et un numéro d’identification statistique (NIS), a atteint 190.529 unités, durant l’année 2019, a appris l’APS, lundi, auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Le nombre d’entreprises inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements a connu une augmentation de plus de 10.000 unités en 2019 et par rapport à 2018, soit une hausse de 5,61%. Le nombre de personnes morales, dotées d’un NIS, a connu ainsi une augmentation de 6,55%, soit +4.278 entreprises en 2019 et par rapport à 2018, indiquent les données de l’Office. S’agissant des nouvelles créations, l’ONS mentionne 9.334 entreprises, ayant fait l’objet d’une première indentification par l’ONS en 2019 contre 9.376 entreprises l’année d’avant, enregistrant ainsi une légère baisse de près de 0,45%. L’Office relève par contre une légère hausse des créations d’entreprises de 6,55%, soit (263 nouvelles entreprises) durant le 2ème trimestre et par rapport au 1er trimestre2019. Pour les entrées dans le répertoire des agents économiques et sociaux (personnes morales), l’Office relève que 4.278 entreprises ont fait l’objet d’une première identification par l’ONS au cours du 2ème trimestre, ce qui représente une régression de 15,39% par rapport au 1er trimestre 2019. Par forme juridique, l’organisme des statistiques indique que le nombre des SARL (société à responsabilité limitée) était le plus important avec 4.970, soit 53,25% du chiffre global des créations (9.334 entreprises), suivi par les EURL (entreprises unipersonnelle à responsabilité limitée) avec 4.040 entreprises (43,28%) et enfin les SNC (société en nom collectif) avec 195 unités, soit 2,09%. Durant l’année dernière, 4.506 entreprise ont été radiées du registre du commerce, en hausse de 11,64%, soit 471 entreprises, note l’Office, relevant que les entreprises du bâtiments sont les plus touchées par cette radiation. Pour la répartition des personnes morales au 31 décembre 2019 et par région, l’Office précise que la région Centre s’accapare de 103.793 entreprises, soit 54,48% du total (190.529), suivie par la région Est avec 47.518 entreprises (24,94%), la région Ouest avec 30.298 entités (15,90%) et enfin la région du Sud avec 8.920 entreprises (4,68%). (APS)

