Par Sihem Bounabi

Le ministère du Commerce a annoncé la possibilité d’une prochaine création d’une filiale de la société allemande Bosch en Algérie.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page facebook, le ministère du Commerce a souligné que, lors de l’audience accordée par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, vendredi dernier, au siège du ministère, à Markus Thill, président de Bosch Africa et responsable des activités du groupe en Afrique, et la Directrice générale de la Chambre algéro-allemande du commerce, Monika Erath ainsi que le représentant de la société Bosch en Algérie, le ministre a abordé les possibilités et les moyens de renforcer le partenariat et de développer les investissements entre les deux pays.

Kamel Rezig a souligné à cette occasion la possibilité de créer une filiale de la société en Algérie afin de garantir à l’entreprise Bosch un accès au marché africain avec force, mettant en exergue la présence de l’Algérie dans la zone de libre-échange en Afrique.



Création d’un conseil d’affaires algéro-japonais

Par ailleurs, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, jeudi dernier, au siège du ministère, l’ambassadeur du Japon, Kono Akira.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations et le partenariat économique entre l’Algérie et le Japon et les moyens de les consolider.

L’ambassadeur du Japon a exprimé la disponibilité de son pays à construire un véritable partenariat avec l’Afrique et a montré le grand intérêt des entreprises de son pays à investir en Algérie, notamment à la lumière de la zone de libre-échange en Afrique qui, selon lui, en fait une porte d’entrée vers l’Afrique.

La rencontre s’est conclue par un accord sur la création d’un conseil d’affaires algéro-japonais pour relancer et stimuler les transactions économiques et commerciales entre les deux pays.

