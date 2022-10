Par Khaled Remouche

Les indicateurs macro-économiques sont au vert. Principal clignotant en matière d’équilibre extérieur, celui de la balance des paiements qui affiche un solde positif : 14,3 milliards de dollars d’excédent à fin 2022, selon le ministre des Finances qui présentait le projet de loi de finances 2023. Ce qui n’était pas arrivé depuis la chute des prix du pétrole en 2014. Les réserves de change pourraient, elles, atteindre 54,6 milliards de dollars à fin 2022 et 59,7 milliards de dollars en 2023, estime le premier responsable du secteur des finances. Ce qui montre que l’Algérie est en train de reconstituer ses réserves en devises après un cycle brutal de fonte consécutif à la chute des prix du pétrole en 2014.

Selon un économiste connu de la place d’Alger, l’Algérie à la faveur de l’importance de ce matelas de devises a trois ans de répit. Une période, si elle est bien mise à profit en mettant en oeuvre les réformes indispensables (bancaires, fiscales, administratives), la poursuite des efforts de numérisation et de développement de l’économie numérique, ainsi que les progrès dans la politique de substitution aux importations, permettra d’aboutir à une économie beaucoup plus solide face aux chocs extérieurs et passer, ainsi, d’un modèle économique fondé sur la rente pétrolière à un modèle économique basé sur la diversification de l’économie, beaucoup moins dépendante des fluctuations des prix du pétrole. Ce qui inquiète, en revanche, c’est l’énorme déficit budgétaire estimé à 5 702 milliards de dinars. Raison pour laquelle, les économistes préconisent la prudence d’autant qu’un cycle baissier des prix du pétrole à moyen terme est un scénario à ne pas écarter dans un contexte mondial bousculé par la guerre en Ukraine et ses conséquences. Il sera alors très difficile de financer le déficit budgétaire, d’assurer les 13 000 milliards de dinars de dépenses publiques, les 500 ou 600 milliards de dinars de déficit de la Caisse nationale de retraites, de financer le filet social, de continuer à investir de manière intensive dans la construction de nouvelles routes et de voies ferrées, de ports, de structures de santé et d’éducation. Une baisse des prix du pétrole qui risque de se traduire par un retour à l’austérité et à la hausse des produits de large consommation. Autre élément de prudence à prendre en considération, la hausse de la demande domestique en gaz et en produits pétroliers qui influera sur les exportations hydrocarbures. Il faut rappeler que les exportations hydrocarbures sont passées de 20 milliards de dollars en 2020 à plus de 40 milliards de dollars aujourd’hui, soit un bond de plus de 100%. Il est attendu également plus de 100% d’augmentation des recettes fiscales pétrolières entre 2020 et les prévisions de 2023. Qu’adviendra-t-il si le scénario inverse se produit ? Des inquiétudes qui peuvent être dissipées en gérant convenablement la manne dont dispose l’Algérie.

Plus de 100% des recettes fiscales pétrolières en 2023

S’il convient de s’enthousiasmer des 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures à fin septembre 2022, qui constituent, reconnaissons-le, une performance sans précédent dans l’histoire économique du pays, il faut néanmoins la mesurer, soutient un expert, en fonction de la balance devises. Autrement dit, au regard de l’importance des importations pour fabriquer les produits exportés et les revenus tirés de ces exportations. Norte expert, plus explicite, donne un exemple : s’il faut 3 milliards de dollars d’importation pour réaliser 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures, le gain serait de 2 milliards de dollars pour l’économie nationale. Le remède, dira-t-il, est l’intégration de l’économie nationale.

Cette moindre dépendance à l’égard des matières premières, des demi-produits importés viendra du développement de la pétrochimie qui connaît un grand retard, de la transformation localement des produits comme le minerai de fer et autres, du phosphate, des agrégats…, du développement de filières comme la sidérurgie (production d’aciers plats et d’aciers spéciaux), la mécanique (montage de véhicules et densification de la sous-traitance). Avec cette forte intégration, l’Algérie aura alors accompli un grand pas dans la diversification de son économie.

