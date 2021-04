L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue) organise aujourd’hui la 12e édition des journées portes ouvertes dans le milieu scolaire sur les économies d’énergie et la transition énergétique, et ce, au niveau des écoles primaires de la commune de Hydra (Alger). L’objectif principal de ces journées, initiés sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables en collaboration avec la Direction de l’éducation d’Alger-Ouest et l’APC de Hydra, est de «sensibiliser les écoliers à la rationalisation de la consommation de l’énergie et à les préparer à la transition énergétique dans laquelle le pays est pleinement engagé», a indiqué mercredi l’Aprue dans un communiqué. L’inauguration de cette manifestation, qui coïncide cette année avec la journée du Savoir «Youm El Ilm», se déroulera à l’Ecole primaire Frères Obbad, située dans la commune de Hydra, en présence du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a précisé la même source. Un programme culturel a été préparé conjointement avec les structures du ministère de l’Education nationale pour célébrer la journée du Savoir avec comme slogan : «la science et le savoir au service d’une transition énergétique efficace». «La sensibilisation des enfants constitue une priorité et permet à la fois de préparer le citoyen de demain et de faire de l’enfant un acteur d’influence dans son entourage qui contribuera au changement des habitudes de consommation ou la sobriété sera irriguée comme principal cardinal», relève l’Aprue. En prévision de cette journée inaugurale, une formation des enseignants de toutes les écoles primaires de la commune de Hydra a été organisée le 6 avril dernier, visant à présenter et à expliquer le contenu du cours type sur la transition énergétique et les économies d’énergies qu’ils dispenseront à leur tour dans les écoles respectives. S’agissant du programme de ces journées portes ouvertes, il comporte une exposition d’équipements des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, un atelier de dessin, des présentations de scénettes sur la transition énergétique et d’autres activités culturelles. Des supports pédagogiques et un guide sur les bons gestes à accomplir pour rationnaliser la consommation d’énergie à la maison et à l’école seront en outre remis à l’ensemble des écoliers en vue de mettre à leur disposition des outils auxquels ils pourront se référer dans leur quotidien, a-t-on souligné de même source. (APS)

