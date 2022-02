La croissance économique de l’Algérie a atteint 3,4% au 3e trimestre 2021, a appris hier l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Après les baisses de l’activité économique qui ont caractérisé l’année 2020 et qui sont essentiellement expliquées par les impacts directs et indirects de la pandémie du Convid-19, le Produit Intérieur Brut (PIB) a rebondi au 3e trimestre 2021, enregistrant une hausse annuelle de 3,4%, après une baisse de 5,1% durant la même période de 2020, a indiqué l’Office. Cette croissance est essentiellement caractérisée par «une forte hausse» des activités économiques, notamment, dans le secteur des Hydrocarbures, avec 14,1%.

Les autres activités économiques ont aussi participé à cette croissance, l’Industrie avec 5,4%, le Bâtiment-Travaux Publics et Hydrauliques (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP) à 2,2%, et les Services Marchands également avec 2,2%, selon données statistiques de l’Office. Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a connu une hausse de 1,5% alors que le taux du PIB hors agriculture a affiché une hausse de 3,8% au 3e trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année dernière, a détaillé l’organisme des statistiques. En valeurs courantes, le PIB du 3e trimestre 2021 a enregistré une croissance nominale de 20,3% suite à une évolution du niveau général des prix de 16,4% conjuguée à une croissance en volume de 3,4%, selon les précisions de l’Office. La même source a relevé, par ailleurs, que la demande finale totale est en hausse de 1,1% du fait, notamment, de l’augmentation du volume des exportations de biens et services de 20,4% et de la consommation finale des ménages qui a affiché une croissance «relativement soutenue» de 3,2%. La demande intérieure (PIB + importations de biens et services- exportations de biens et services) en volume a affiché une baisse de 2% par rapport au troisième trimestre 2020 du fait de la forte baisse des importations de biens avec (-8,5%), selon la même source. Durant le 2e trimestre 2021, la croissance économique avait atteint 6,4%. n

