Par Boris CAMBRELENG, Marie HEUCLIN PARIS, 5 juil 2020 (AFP) – Au moment où le monde traverse une récession historique, dirigeants et experts réunis aux Rencontres d’Aix-en-Seine à Paris estiment que la crise doit être une opportunité pour reconstruire une économie plus verte et plus inclusive. Cette crise «va être une accélération de transformations qui étaient déjà latentes dans nos économies», a prédit la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, présente en visioconférence à ce rendez-vous organisé normalement à Aix-en-Provence mais relocalisé cette année à Paris en raison de la pandémie. «En fabrication, en travail, en commerce, ce que nous venons de vivre va accélérer les transformations et va entraîner probablement une évolution vers un mode vie plus soutenable et plus écologique», a-t-elle ajouté. Selon l’OCDE, le recul du produit intérieur brut mondial devrait atteindre au moins 6% cette année, et 7,6% en cas de deuxième vague épidémique, tandis que le rebond attendu pour 2021 serait de 5,2% sans retour du coronavirus, et de 2,8% avec. «La bonne nouvelle (…), c’est que l’économie peut devenir le bras armé d’une transition écologique et d’une responsabilité sociale», a souligné Yannick Jadot, député européen écologiste tout en regrettant une «conditionnalité environnementale» et sociale insuffisante des mesures de soutien en France. Pourtant, les plans de relance de la croissance annoncés ou en préparation en Europe sont souvent placés par les gouvernements sous le signe de la transition écologique et énergétique. L’Allemagne va par exemple doper les primes à l’achat de véhicules électriques, la France envisage d’accélérer la rénovation énergétique des logements, et les deux Etats veulent aussi soutenir les investissements dans l’hydrogène, considérée comme une énergie propre d’avenir. La commission européenne souhaite aussi que le plan de relance européen de 750 milliards d’euros en négociation privilégie les investissements verts, quand certains Etats, notamment à l’Est de l’Europe, y sont moins enclins. La transition climatique «n’est plus une question de choix», mais «une évidence et même une nécessité», qui «n’est pas contraire au développement économique», c’est même «un formidable levier de prospérité si nous posons les bons choix», a défendu dimanche le président du Conseil européen, Charles Michel.



Produire plus propre

«Cette crise qui reste sanitaire et économique (…) nous a réveillés sur l’importance de l’écologie», a estimé la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwago. «Ça a réveillé en nous la peur de ce qui pourrait arriver si on ne fait pas plus attention aux questions écologiques.» «La montée de l’exigence environnementale est très claire avec un lien qui s’est fait entre la santé, le bien-être et la protection de la planète», a aussi constaté Pierre-André de Chalendar, PDG du groupe Saint-Gobain. Selon lui «la croissance durable et inclusive (pour les défavorisés) passe par l’industrie», à même selon lui de garantir notre souveraineté, la pandémie ayant fait éclater au grand jour notre dépendance de chaînes d’approvisionnement mondialisées. Pour l’économiste Hélène Rey, «le choc de la Covid a montré l’impasse d’une stratégie de décroissance pour combattre le changement climatique», car «les émissions de gaz à effet de serre n’auront baissé que de 8% en 2020», bien loin de ce qui est nécessaire limiter le réchauffement climatique. Donc, «la seule solution est de transformer notre système de production» grâce à des investissements massifs dans la recherche et à un prix du carbone qui oriente les investissements vers les technologies vertes, a-t-elle conclu. Et pour éviter une crise sociale comme celle que la France a connue avec le mouvement des gilets jaunes, «il faut redistribuer le dividende carbone aux citoyens de la façon la plus progressive possible et protéger les gens les plus fragiles», prévient Mme Rey.

La crise a aussi mis au jour la nécessité de relocaliser des productions stratégiques en Europe, pour protéger sa souveraineté et créer des emplois. «Depuis 40 ans, nous avons comme objectif le consommateur», explique l’économiste Patrick Artus, qui rappelle qu’«on a délocalisé pour faire baisser les prix». «Nous avons construit une Europe de consommateurs et pas une Europe de travailleurs», abonde le PDG de Total Patrick Pouyanné. «Je ne comprends toujours pas qu’on ne puisse pas avoir un Buy European Act en Europe, alors que les Américains l’ont, les Chinois l’ont», ajoute ce patron en référence à la loi américaine de 1933 qui impose à l’Etat fédéral d’acheter des produits fabriqués aux Etats-Unis. n

Articles similaires