Les directeurs des écoles privées sont appelés à se rapprocher des centres régionaux de documentation et de diffusion pédagogique relevant de l’Office national des publications scolaires (ONPS) afin de se procurer des copies de la 2ᵉ version du livre scolaire. Ces livres, destinés aux élèves de 3ᵉ, de 4ᵉ et de 5ᵉ années primaires, ont été distribués la semaine écoulée aux écoles publiques.

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de l’Education nationale a envoyé une note aux directeurs de l’éducation concernant l’achat de la 2e version du livre scolaire, et ce, conformément au décret du 30 août 2022 et au décret 1679 du 16 octobre 2022 liés à la 2e version du manuel scolaire. Les copies conformes aux livres scolaires dédiés aux élèves de 3e, 4e et 5e année du cycle primaire, soit 8 titres pour chaque élève de 3e année, 8 titres pour chaque élève de 4e année et 9 titres pour chaque élève de 5e année primaire, ont été distribuées depuis la semaine écoulée aux écoles publiques dans le but d’alléger le poids du cartable scolaire.

Comme les établissements d’éducation et d’enseignement privés sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et réglementaires en matière de scolarité des élèves que les établissements d’enseignement public (loi n°08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale), les directeurs de ces écoles ont été appelés à se rapprocher du CRDDP pour se procurer ces exemplaires et les distribuer à leurs élèves.

«Dans le but de consacrer l’égalité des chances entre tous les élèves sans distinction, nous vous demandons de demander aux directeurs des écoles privées de se rapprocher des centres de documentation et de diffusion pédagogique pour l’achat de la 2e version du livre», indique des directions de l’éducation. Cela permettra aux élèves des écoles privées de bénéficier de l’adoption de cette mesure prise pour l’allégement du poids du cartable et préserver la santé des enfants.

Ces exemplaires, rappelle le ministère, sont la propriété des écoles et seront utilisés en classe par les élèves des niveaux concernés. «Ces livres ne peuvent être prêtés ou emportés en dehors de l’établissement scolaire pour n’importe quel motif», ajoute la même source. Chaque élève des niveaux susmentionnés aura en sa possession un livre scolaire qu’il gardera à son domicile et un second exemplaire qu’il gardera à l’école.

Cette mesure a été décidée en application du plan d’action du Gouvernement pour alléger le cartable. Le ministère de l’Education a doté à la rentrée scolaire 1 660 écoles primaires publiques par des tablettes numériques contenant des manuels scolaires numériques conformes à ceux utilisés dans les écoles pour alléger le poids du cartable. Le livre en format pdf est utilisé pour la première fois et gratuitement à l’école, en particulier au niveau du primaire, qui compte 5,2 millions d’élèves. <