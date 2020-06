Rebondissement dans le conflit opposant les parents aux écoles privées où sont scolarisés leurs enfants, un litige induit par la suspension des cours à cause de la pandémie du coronavirus.

L’on se dirige visiblement dans ce conflit vers un dénouement favorable à la requête des parents d’élèves, montés au créneau suite aux mesures prises par ces établissements après la décision du gouvernement portant suspension des cours dans les trois paliers de l’éducation nationale.

Selon le Collectif des parents d’élèves scolarisés dans les écoles privées, il existe un espoir que le litige qui les oppose aux écoles privées soit résolu, du moins dans le volet pédagogique, dans lequel, la tutelle est favorable aux doléances des parents.

Ces derniers ont été reçus, jeudi dernier, au siège du ministère de l’Education nationale à Alger par un conseiller du ministère, et ensuite par le directeur de l’Education, après des semaines de mobilisation et de sit-in de protestation devant les différentes écoles que fréquentent leurs enfants.

Les cadres du ministère ont rassuré les parents d’élèves que le conflit sera résolu dans les plus brefs délais. A en croire ledit collectif, tous les écoliers auront leurs bulletins et leurs dossiers de scolarité.

Alors que des parents d’élèves ont dénoncé le mutisme de la tutelle dans ce conflit, le ministère de l’Education leur a confirmé avoir agi par le biais des directions de l’Education qui ont, à leur tour, mis en garde à travers des correspondances les établissements scolaires, notamment ceux auteurs d’infractions et de dépassements.

Les auteur coupables de tels dépassements sont même menacés de se voir «retirer leur agrément d’exercice».

Selon le collectif, les directeurs des établissements privés «auteurs de dépassements et de pratiques non pédagogiques» défileront à partir de la semaine prochaine au ministère de l’Education pour s’exprimer sur les faits qui leur sont reprochés. Outre le ministère de l’Education, l’affaire est également portée devant le ministère du Commerce. Selon le même collectif, des cadres du département de Kamel Rezig leur ont promis de prendre en charge le problème, vu que les écoles privées sont également sous tutelle du ministère du Commerce. Pour rappel, les parents d’élèves refusent de payer les frais du troisième trimestre réclamés par les directeurs d’établissement, parce que leurs enfants n’ont pas reçu de cours depuis que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, le 12 mars, la fermeture des écoles pour contrecarrer la propagation du coronavirus.

Par représailles, des responsables d’école privée ont refusé de délivrer des bulletins de note, d’autoriser le transfert des élèves vers d’autres établissements et d’inscrire les élèves pour la prochaine année scolaire.

Mais les directions de l’Education d’Alger ouest et d’Alger centre ont mis en garde les écoles privées qui ont recours à de telles pratiques, qu’elles qualifient d’anti-pédagogiques et d’irresponsables, de sanctions pouvant atteindre le retrait immédiat de l’agrément de l’établissement car en matière de scolarité, les établissements d’éducation et d’enseignement privés sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et réglementaires qui régissent l’école publique. Et toute violation expose son auteur à des sanctions. Les parents d’élèves revendiquent le «non-paiement des frais du troisième trimestre de l’année 2020 comme exigé par les écoles», ainsi que des mensualités pour les mois de juillet et d’août alors même que les écoles sont complètement fermées.

Ils demandent également la révision des frais d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une mensualité ainsi que la suppression des frais de réinscription exigés chaque année pour le même enfant à la même école.

Ils souhaitent également l’interdiction de procéder aux augmentations des mensualités de manière «impromptue, décidée et imposées» à chaque rentrée scolaire en septembre. Des doléances qui ont été abordées, en particulier, au niveau du ministère du Commerce, qui de l’avis même des responsables des écoles privées doivent réviser le cahier des charges de ces établissements.