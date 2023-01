PAR MILINA KOUACI

La mobilisation des étudiants des Ecoles normales supérieures (ENS) a commencé à faiblir avec l’arrêt de la grève dans deux écoles, même si le mouvement est maintenu à Laghouat. A Constantine, le conflit risque de prendre une autre tournure après la suspension de 13 étudiants et l’exclusion d’un autre.

L’ENS de Constantine appelle les étudiants, qui observent une grève depuis le 12 décembre dernier, à rejoindre les bancs de l’école après que le tribunal administratif l’ait déclarée illégale. La direction de l’école a, dans un communiqué, invité les étudiants à assumer « leurs responsabilités » et ne pas prêter oreille à ceux qui incitent à la grève, en allusion à l’Union générale des étudiants libres (Ugel) qui mène ce mouvement à l’ENS de Constantine.

La direction de l’école a justifié son recours à la justice par « l’insistance » d’un groupe d’étudiants pour une grève illimitée et de fermer les portes aux étudiants et aux fonctionnaires et ce, en dépit des rencontres de concertations tenues les 9 et 10 janvier dernier avec les représentants des étudiants et en présence du directeur de l’éducation, et des assurances exprimées aux différentes préoccupations soulevées. Le responsable de l’école réitère ainsi son appel aux étudiants à reprendre les cours.

Hier, le conseil de discipline de la même école s’est réuni et a notifié sa décision aux étudiants meneurs du mouvement, accusés d’inciter les étudiants à rejoindre la grève. Un étudiant a été exclu et treize autres suspendus pendant deux années. Cette décision risque de compliquer la situation, estiment des étudiants. Ils n’écartent pas la possibilité de mobilisation pour exiger la levée des sanctions décidées contre les étudiants.

Le bureau local de l’Ugel a dénoncé, pour sa part, le recours de l’administration de l’école à la justice, tout en rappelant que la décision de la poursuite de la grève a été « votée » par l’ensemble des étudiants pour défendre les droits des étudiants et porter leurs revendications. « Nous dénonçons le recours de l’ENS à la justice ; une pratique qui nuit au principe d’accompagnement de l’étudiant, de dialogue et de concertation dans les établissements universitaires », ajoute la même source. « Les allégations de fermeture des portes d’entrée et d’incitation des étudiants à la grève sont infondées », ajoute le syndicat estudiantin. Pour preuve, « les portes ont été ouvertes mais la conscience et la maturité des étudiants les ont empêchés de reprendre les cours », poursuit l’Ugel.

A l’ENS de Laghouat, les étudiants poursuivent la grève et campent sur leurs revendications. Les grévistes qui boycottent les examens du premier semestre réclament la satisfaction de leurs doléances pour mettre fin à la grève. Mais la mobilisation a reflué avec la levée de la grève dans les ENS de Skikda et de Sétif. A Sétif, les étudiants estiment qu’il est « insensé » de persister à revendiquer le recrutement direct et d’exprimer des inquiétudes quant à la réduction des possibilités d’emploi après la titularisation de 62 000 enseignants contractuels de l’éducation, après les assurances du président de la République et de son ministre de l’Education quant à la priorité de recrutement des diplômés des ENS dans le secteur de l’éducation ». Idem à l’ENS de Skikda, les étudiants ont décidé à l’issue d’une rencontre avec l’administration de l’école d’arrêter le mouvement de grève et de reprendre les cours aujourd’hui.

Il y a lieu de rappeler que la grève dans les ENS a été enclenchée au lendemain de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de titulariser les enseignants contractuels de l’Education. Une décision, considérée comme une « menace » sur l’avenir de recrutement des sortants des ENS. Ils ont, à cet effet, entamé un mouvement de grève le 12 décembre dernier pour exiger des garanties de recrutement direct, le règlement de la situation des diplômés qui travaillent par détachement et la mise en place d’une plateforme numérique pour garantir la « transparence » du recrutement. Ils exigent également que le ministère de l’Education s’exprime sur le planning de recrutement des diplômés des ENS pour les prochaines années, notamment en raison « de la diminution du nombre de postes vacants et du nombre importants de recrutés par détachement ». n

Articles similaires