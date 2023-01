C’est le retour à la normale dans les Ecoles normales supérieures après cinq semaines de grève. Les étudiants ont décidé de mettre fin à leur mouvement de grève et de reprendre les activités pédagogiques, à l’issue des réunions tenues avec les différentes administrations des ENS.

PAR MILINA KOUACI

A Constantine, les choses sont rentrées dans l’ordre. L’administration de l’école s’est, en effet, réunie jeudi avec un groupe d’étudiants pour débattre de la situation de l’école après l’observation de la grève, ainsi que des sanctions décidées par le conseil de discipline à l’encontre de 14 étudiants. «Après un débat sérieux et fructueux, nous avons décidé de la reprise des cours le dimanche (aujourd’hui) avec l’engagement de l’école à annuler les décisions du conseil de discipline», prise à l’encontre des meneurs du mouvement, accusés d’inciter les étudiants à rejoindre la grève, a annoncé l’ENS de Constantine. Le conseil discipline de cette école a pour rappel décidé mercredi d’exclure un étudiant et de suspendre treize autres pendant deux années.

Il a été annoncé également la mise en place d’un comité d’étudiants pour participer à la gestion de crise, ajoute la même source. L’administration de l’école s’est engagée à porter à nouveau toutes les préoccupations des étudiants aux parties concernées (Enseignement supérieur et Education). Pour leur part, les étudiants se sont engagés à ne participer à aucune activité en dehors du cadre pédagogique et scientifique.

A Laghouat, où l’Organisation nationale des étudiants algériens (Onea) a mené le mouvement de grève a appelé à la reprise de cours, et ce, après l’arrêt de la grève dans tous les établissements. «Il est temps de reprendre les activités pédagogiques. La poursuite de la grève serait illusoire, et n’aboutira pas à la satisfaction de nos revendications dans de pareilles circonstances», indique l’ONEA qui regrette que le mouvement de grève soit «limité» à leur Ecole. Estimant que le problème n’est pas définitivement réglé, l’organisation estudiantine s’est engagée à recourir à d’autres moyens pour soulever les préoccupations des étudiants. L’Onea a évoqué le «déplacement» au niveau du ministère de tutelle pour défendre leurs revendications.

Simultanément au communiqué de l’Onea, l’administration de l’ENS de Laghouat a annoncé la reprise des cours. «Les cours reprendront ce samedi et les examens débuteront le 29 janvier», ajoute les responsables de l’école.

La reprise de l’activité pédagogique dans ces deux écoles marque la fin de la grève des «normaliens». En effet, avant les ENS de Constantine et de Laghouat, celles de Skikda, Constantine et de Sétif, qui avaient boycotté les examens, ont repris la semaine écoulée, et ce, suite aux rencontres des représentants des étudiants avec les administrations de leurs écoles.

Pour rappel, les étudiants ont décidé d’entamer une grève le 12 décembre dernier suite à la décision du président de la République de titulariser les enseignants contractuels de l’éducation. Les protestataires estiment que la démarche du président de la République réduit leurs chances d’être recrutés directement après la fin de cursus alors qu’ils se disent «prioritaires» dans l’octroi des postes d’enseignants dans les trois paliers de l’éducation.

Le ministère de l’Education et le président de la République ont réagi au mouvement des normaliens et insisté sur «la priorité» des diplômés des ENS dans le recrutement. Cependant, en dépit des messages d’apaisement, ce mouvement s’est poursuivi dans plusieurs ENS. <