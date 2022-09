La cérémonie de remise des diplômes de l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) s’est tenue après trois ans d’absence en raison des restrictions liées à la pandémie Covid-19. Cette nouvelle édition, organisée à la mi-septembre à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,a récompensé la dernière promotion baptisée «Promotion Malek Haddad».

De nouveaux projets de l’ESAA ont été annoncés à l’instar des bourses d’Excellence en partenariat avec le cabinet Hadj Ali et les assurances AXA. Ces bourses offrent de nouvelles opportunités aux élites estudiantines éligibles à ces programmes.

Grandement plébiscité, l’évènement a célébré la réussite de 539 diplômés et honoré l’ensemble des lauréats des différentes spécialités des promotions 2019-2020 et 2020-2021 toutes catégories confondues (Licence, Master, MBA et EMBA).

La cérémonie de remise des diplômes ESAA s’est déroulée dans une ambiance riche en émotions, rassemblant plus de 1 000 convives et en présence des responsables de l’Ecole, des enseignants et responsables de formation ainsi que des représentants des différentes institutions de l’Etat ainsi que des représentants d’entreprises de grande envergure du secteur public et privé.

La célébration a été inaugurée par un discours du Directeur général de l’ESAA, Karim Kiared,, suivi de la prise de parole de Tayeb Chabab, président de la Chambre algérienne du commerce et d’industrie et du président du Conseil d’Administration de l’ESAA ainsi que Mme Emmanuelle Deschamps, représentante désignée de son Excellence M. François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie.

Les promus des saisons 2018/2019, 2019/2020 des différents programmesde l’ESAA se sont ainsi vu remettre leurs diplômes par les différentes parties prenantes de l’écosystème de l’école tels que les cadres dirigeants de l’école, les enseignants et les chefs et représentants d’entreprises publiques et privées et des sponsors, dont Sonatrach, Faderco, Schlumberger, Cash Assurances, CPA, en présence de Mme Amina Messaïd,, vice-présidente du CNESE.

Cette cérémonie est pour les centaines d’étudiants de l’ESAA la consécration de longues années d’études et de dur labeur pour accéder au monde professionnel. Les diplômés ont pu acquérir les formations et cursus développés aux standards internationaux d’un parcours d’excellence en vue de l’émergence d’une élite locale à travers un parcours qui favorise la multiculturalité et l’ouverture sur le marché mondial. Ainsi, les 539 lauréats rejoignent la communauté des Alumnis de l’ESAA qui compte à ce jour plus de 3 000 membres, à leur tête leur président, Ishem Benyoucef.

La remise des diplômes s’est clôturée par la distinction des majors de promotions, suivie de leurs témoignages.

