Le PLFC 2020 intervient dans une conjoncture économique et financière difficile. Probablement l’une des situations des moins confortables. Les perspectives étant tellement floues concernant une pandémie à l’évolution délicate qu’il devient particulièrement complexe de faire dans la perspective économique. Un véritable casse-tête pour assurer une stabilité et nourrir une relance alors que les horizons restent toujours incertains. La réalité que traverse le pays en raison des retombées de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de la Covid-19 n’est pas anodine. Cette incertitude complique particulièrement tout effort d’anticipation. La situation pandémique a entraîné une stagnation de l’économie au niveau mondial ainsi que, il faut le dire, des incidences négatives sur l’économie nationale notamment sur le plan financier. L’année 2020 s’annonce déjà difficile avant même que l’on parle d’une hypothétique fin de pandémie. La réduction des ressources financières du pays en raison de la chute des prix du pétrole pousse à réfléchir à d’autres ressources financières qui prennent en compte les nombreuses possibilités du pays.

En prenant en compte la conjoncture. Il reste paradoxal que le secteur du tourisme, qui représentait pour beaucoup de pays européens une ressource stratégique, semble aujourd’hui complètement effondré. Fragilisant des Etats qui croyaient le secteur solide. En cette période de difficulté, les pays à vocation agricole se sont en revanche sentis les moins menacés par les conséquences du ralentissement économique. L’accroissement des engagements de l’Etat sur les plans économique et social, un processus anodin en situation normale, devient aujourd’hui source d’inquiétudes. La crise sanitaire inédite est en passe de provoquer une récession économique mondiale dont les conséquences pourraient être douloureuses. C’est surtout l’occasion d’ouvrir les véritables débats sur les alternatives possibles. Celles qui convergent vers le postulat de la nécessité de construire une autre économie. Qui serait la moins dépendante possible.