Alors que la crise énergétique menace le Vieux Continent, l’Algérie, de plus en plus sollicitée pour accroitre ses livraisons de gaz à l’UE, devient un élément-clé sur l’échiquier gazier européen.

Par Hakim Ould Mohamed

Peu après le retour d’Emmanuel Macron en France, après une visite de trois jours en Algérie, les non-dits de cette escale commencent à remonter à la surface. Le dossier du gaz occupe une place centrale dans les discussions, en France, alors que peu de choses ont été dites, à ce sujet, lorsque Emmanuel Macron était encore à Alger. Lundi soir, la directrice générale adjointe d’Engie, un des clients européens de Sonatrach, a expliqué que les discussions entre Engie et le groupe public des hydrocarbures portent sur des contrats de moyen et long terme, mais ne concernent pas l’hiver prochain. «Les discussions en cours avec la Sonatrach sont des discussions qui sont sur des contrats de moyen, long terme. On n’est pas en train de parler de l’hiver prochain», a dit Claire Waysand lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (LaREF, ex-université du Medef). Plus explicite sur l’approvisionnement de l’Hexagone en gaz ainsi que sur l’état des stocks, Claire Waysand a précisé qu’Engie avait les volumes de gaz suffisants pour l’hiver prochain malgré la baisse des livraisons de gaz russe. Peu avant les propos de la directrice générale adjointe d’Engie, certains médias français ont rapporté que l’Algérie s’est engagée à accroitre de 50% ses livraisons de gaz à destination de l’hexagone. C’est le second en la matière, si celui-ci venait à se vérifier, après l’accord conclu avec l’Italie de Mario Dragui, portant sur un volume supplémentaire de 6 milliards de m3 de gaz dès cette année, soit à 25 milliards de m3, avant que cette quantité soit portée à 32 milliards de m3 à moyen terme. Pour ce faire, un important accord, de quatre milliards de dollars, a été conclu entre Sonatrach, ENI, TotalEnergies et OXY, afin que les installations gazières actuelles et d’autres en perspective puissent carburer à plein régime. Alger a obtenu un engagement concret des majors à investir davantage dans l’amont gazier en contrepartie d’une hausse des volumes acheminés à destination de l’Italie. L’Algérie et la France se sont également engagées à intensifier l’effort d’investissement dans le secteur des hydrocarbures afin de pouvoir répondre aux objectifs de hausse des livraisons de gaz à moyen et long terme. Ainsi, alors que la crise énergétique menace le Vieux Continent, l’Algérie, de plus en plus courtisée, devient un élément-clé sur l’échiquier gazier européen. Face à la baisse des approvisionnements russes, l’Union européenne élabore des plans d’urgence pour intervenir sur son marché de l’énergie, alors que la pression des États membres s’intensifie pour limiter la flambée des prix de l’électricité.



La phobie européenne

Avec des prix du gaz presque 12 fois supérieurs à ce qu’ils étaient il y a un an et des prix de l’électricité atteignant de nouveaux records presque quotidiennement, les pays européens envisagent de réduire la consommation de 10% d’ici l’hiver et à plafonner les prix de l’électricité, en attendant de pouvoir mobiliser de nouvelles sources d’approvisionnement. Les pays de l’UE ont dépensé 280 milliards d’euros (281,15 milliards de dollars) l’année dernière pour protéger les consommateurs des coûts énergétiques. De telles interventions sont insoutenables sur le terme, d’où l’activisme des dirigeants en quête de nouvelles sources d’approvisionnement. D’autant plus que la source russe se tarit de plus en plus ; Engie annonçant, hier, une nouvelle réduction des livraisons du géant Gazprom, entretenant les craintes sur l’approvisionnement pour l’hiver malgré des stocks bien remplis. L’énergéticien russe avait déjà baissé également de 40% ses flux vers l’Allemagne. Ce qui a amené le chancelier allemand à suggérer à l’Union européenne de déterrer le vieux projet de gazoduc reliant l’Espagne au centre de l’Europe via la France. Ce gazoduc devait être alimenté en partie par le gaz algérien acheminé à destination de l’Espagne via le Medgaz. Cette grosse phobie de l’Europe face au risque de crise énergétique susceptible de précipiter son économie dans une grave récession replace l’Algérie au centre des enjeux en matière d’approvisionnement. Les premiers mois de l’année en cours ont été marqués par une dynamique assez soutenue en matière de production de gaz et de pétrole. Profitant d’une forte demande post-pandémique de l’Union européenne, alors que le conflit ukrainien n’avait pas encore commencé, la production algérienne de gaz naturel a atteint son niveau élevé de 2020. Alors que la production carburait à plein régime, les volumes exportés durant les premiers mois de l’année en cours ont également égalé leur niveau élevé de 2020. Les premiers mois de l’année en cours ont été marqués aussi par l’annonce d’importantes découvertes de pétrole et de gaz, dont celle effectuée dans le réservoir Lias Carbonaté LD2, avec, au compteur, un potentiel estimé entre 100 et 340 milliards de m3 de gaz à condensat, ce qui pourrait soutenir davantage cette dynamique à l’export. Sauf que, pour profiter pleinement de cette conjoncture de hausse à la fois de la demande et des prix, Sonatrach doit renégocier ses contrats de long terme conclus avec ses principaux clients européens, dont les prix sont indexés à ceux du pétrole, à l’heure où les cours du gaz naturel, aussi bien sur le marché européen que sur le marché spot, ont atteint des records historiques jamais vus.