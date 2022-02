Son argumentaire pour donner les raisons de l’échec à la CAN-2021 avec l’Algérie était attendu. Djamel Belmadi a animé, hier au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, une conférence de presse dans laquelle il a essayé d’exposer tout ce qui n’a pas marché lors du tournoi continental. Et force est de reconnaître que le sélectionneur national a toujours du mal à trouver des raisons rationnelles à la déroute.

Par Mohamed Touileb

Avant tout, il a insisté sur le fait qu’il est « responsable de tout ». Belmadi ne s’en est pas caché. Et c’est normal quand on connaît le personnage. Par ailleurs, le tableau que le driver des « Verts » a dressé pourrait être le même pour tous les sélectionneurs qui n’ont pas pu aller loin dans la compétition majeure en Afrique : préparation perturbée, arrivée des joueurs en fragments, match amical annulé, contamination massive au Coronavirus… Bref, cela était le cas pour la plupart des 24 sélections concernées par le rendez-vous.

Tout cela a naturellement impacté sur la production des « Fennecs » lors de leur campagne camerounaise. La mauvaise entrée en matière avec le nul contre la Sierra-Léon a brouillé tous les calculs. Pour beaucoup, c’est une lapalissade. Sur l’ensemble, Belmadi estime qu’« on n’a pas été chirurgical et tueur. À un moment, il fallait mettre ça au fond. Ça nous a frustrés car on avait tout pour bien démarrer, mais on n’a pas réussi à marquer ».



Sentiment d’urgence fatal

Pour la suite, il pense qu’« on est peut-être tombé dans la précipitation pour vite en finir avec les matchs et prendre les trois points. Une sorte de précipitation et un sentiment d’urgence qui nous ont porté préjudice ». En effet, le rattrapage contre la Guinée-équatoriale s’est très mal passé avec un revers qui a mis fin à la série d’invincibilité longue de 35 matchs.

Dès lors, pour le dernier match face à la Côte d’Ivoire, la posture était inconfortable. Une sortie entourée de paramètres défavorables. « On était mathématiquement en difficulté avec 1 point de pris sur deux matchs. On prépare le match comme on peut avec le retour de certains joueurs. On essaye de relancer certains comme Zerrouki, Bennacer et Benrahma pour mettre une équipe en place pour préparer au mieux ce match. Le premier but nous a coupé les jambes », retrace-t-il.

Le successeur de Rabah Madjer est catégorique : « Ce match face à la Côte d’Ivoire et celui contre le Bénin sont les deux plus mauvais matchs durant mon mandat ». La défaite 3 buts à 1 infligée par les Ivoiriens marquaient le point final d’une défense de titre qui s’est très mal-passée. Cela faisait trois années que les camarades de Riyad Mahrez n’étaient pas au plus bas. Un sentiment nouveau avec un goût de défaite devenu peu commun.



« Un sentiment atroce »

Tout cela est un constat que nombreuses personnes peuvent faire tant tout sautait aux yeux. L’argumentaire de l’ancien entraîneur d’Al-Duhail SC était creux par moments. Il s’est plus basé sur le ressenti que l’aspect purement technico-tactique qui a précipité cette défaillance footballistique. À cette déconvenue, il y a aussi l’impact psychologique. Ainsi, le premier responsable de la barre technique d’« El-Khadra » a admis que « c‘est vrai que quand on n’est pas habitué à perdre. C’est vrai que c’est atroce. Encore plus quand c’est l’équipe nationale. Ça dépasse le niveau d’un club parce qu’il s’agit de tout un peuple. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai un gout amer de cette défaite. Même les joueurs ressentent la même chose. Ils ont un sentiment d’humiliation ». En outre, Belmadi sait l’ampleur du ratage en notant qu’« on n’a même pas fini meilleur 3e. On a fait très fort en matière de contre-performance. Je ne sais même pas comment on s’est débrouillé pour faire ça ».

Dans l’ensemble, le conférencier note que « quand on obtient un résultat et un succès comme c’était sur les 3 dernières années, c’est une succession d’éléments favorables qui vont dans le même sens et s’ajoutent les uns aux autres. Ce n’est pas que des résultats. Pour un échec, c’est aussi une addition d’éléments défavorables. Le résultat est une faillite collective dont je suis le responsable et je l’assume ».



Le Mondial en « objectif principal »

Désormais, l’épisode de la CAN-2021 est derrière. Belmadi se tourne vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la date importante de mars prochain. Il rappelle qu’« on a la possibilité de se replonger sur un évènement qui reste l’objectif principal. Cela ne veut pas dire que la CAN n’était pas importante. Mais les joueurs le savent, la Coupe du Monde reste l’objectif majeur et on s’y prépare ».

L’ex-numéro 10 de l’Olympique Marseille assure que l’opposition qui le mettra aux prises avec le Cameroun avec son commando est « le match le plus important de ma vie. Je n’ai pas peur de le dire. Je n’ai jamais disputé de Coupe du Monde en tant que joueur. On va tout donner et s’impliquer pour être le plus prêts possible pour cette double-confrontation ».

Composter le billet pour le Mondial est primordial pour montrer que cette équipe peut aussi se remettre de ses échecs. « Je sais que pour beaucoup de mes joueurs, c’est la dernière possibilité de jouer une coupe du monde. C’est le graal et la compétition par excellence. On veut être là et c’est ça qui m’anime depuis septembre 2019 jusqu’à aujourd’hui. On a une envie absolue d’y être. On sait que le peuple attend ça avec impatience », assure celui qui a drivé les Guerriers du Désert à 40 reprises l’amenant notamment sur le toit de l’Afrique en 2019.

Un artisan ne peut pas perdre la recette du jour au lendemain. Surtout quand il sait que malgré la sortie précoce de la CAN-2021, le soutien des supporters est resté indéfectible. Il reste maintenant à construire sur cette confiance pour se bâtir un statut de Mondialiste et valider le strapontin au Qatar.

La conf’ en vrac

Préparation de la CAN-2021

« Le 27, on était 13 joueurs à Alger. On se dit qu’on va travailler avec les joueurs qu’on a. On a essayé de bricoler pour jouer face à la Gambie le 1er janvier mais il a finalement été annulé contre notre volonté .Arrive alors le match du Ghana. Le match se passe bien même si tout n’est pas parfait. Il y avait une bonne prestation et on n’a pas encaissé de but ».

Coronavirus

« Nous avons eu 5 joueurs seulement qui n’ont pas eu le COVID avec les conséquences que ça a. La moitié du staff technique dont moi et de sécurité avec le staff administratif a eu le COVID. Sur les matchs, on a eu l’impression d’avoir des insuffisances athlétiques. Aller presser, se replacer, c’est important pour nous. C’est nos fondamentaux et nos principes ».

Série d’invincibilité

« Nous les titres, on en a gagnés. La vitrine était quasi-vide. Cette série fait qu’aujourd’hui, on se retrouve avec l’Italie, l’Espagne et le Brésil. Après la CAN-2019, l’idée était de savoir est-ce qu’on était capable de se remettre au boulot et ne pas s’arrêter sur ce titre. C’était le deal avec les joueurs et tout le monde avait la Coupe du Monde en objectif. On n’est plus trop loin. En ayant ce ‘’process‘’, on a pu se rapprocher de l’Italie. Et ça travaille psychologiquement. Même si on essaie de faire abstraction, les joueurs ont un cerveau et des sentiments. C’est normal que ça ne puisse pas ne pas peser ».

Impact de la Coupe Arabe

« Quand on a vu des joueurs arriver, on devait considérer l’aspect émotionnel et faire en sorte de ravoir très faim. Il faut beaucoup de force mentale. J’avais une forme de problématique. Si certains joueurs ne jouaient pas la Coupe Arabe, ils pouvaient être en sous-compétition. On était obligé de les faire jouer. Il devait y avoir une gestion du temps de jeu. Mais il y avait un tel engouement que je me voyais mal dire à Bougherra : ‘’aujourd’hui, Belaïli ne doit pas jouer’’. C’est sûr que certains sont arrivés physiquement et émotionnellement sur le rotules ».

Désignation de Zefizef comme Manager Général de l’EN : « J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur monsieur Zefizef. Si Labdi a été démis de ses fonctions, c’est qu’on a fait de bonnes choses et de moins bonnes. Sa destitution est aussi le résultat de nos erreurs à nous. Quand le président m’a dit que Labdi a été limogé. On a décidé de faire appel à Zefizef avec lequel on n’a pas pu travailler de manière fluide. J’ai pu ressentir chez lui du professionnalisme ».