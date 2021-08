La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) procédera en fin de la journée de mardi à la réparation d’une canalisation principale de transfert d’eau, entraînant une suspension de l’alimentation en eau potable dans plusieurs localités de Bordj El Bahri et El Marsa (Alger-Est), a-t-elle indiqué dans un communiqué. Ces travaux, localisés au niveau de la localité de Dergana, dans la commune de Bordj El Kiffan, seront entamés ce mardi à partir de 18h00 et s’étaleront jusqu’à demain mercredi à 19h00 (pour une durée de 25 heures), a précisé la même source, expliquant qu’ils seront menés dans la nuit « afin de réduire l’impact sur les communes limitrophes ». A cet effet, ces travaux engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable impactant les localités suivantes : terre familiale dans la commune de Bordj El Bahri et Carrière et Jean Bart dans la commune d’El Marsa. La SEAAL précise que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux.Par ailleurs, la société recommande à ses abonnés de vérifier la fermeture des robinets afin d’éviter une inondation éventuelle au moment du rétablissement de la distribution de l’eau et de laisser couler un des robinets à faible débit pour chasser l’air qui pourrait se trouver dans les conduites. La SEAAL met à la disposition de ses clients, pour toute information, le numéro de son Centre d’Accueil Téléphonique Opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24, ou l’adresse mail CATO : mail.1594@seaal.dz.

Articles similaires