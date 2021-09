Une perturbation de d’alimentation en eau potable a touché, mercredi, plusieurs communes de la zone Ouest d’Alger suite à un incident survenu sur la conduite principale de transfert du champ de captage de « Mazafran », a indiqué un communiqué de la Société d’eau et d’assainissement d’Alger (SEAAL). Cet incident a provoqué l’arrêt de la production d’une partie des forages de la zone Ouest d’Alger, explique la SEAAL, précisant que les communes touchées par cette perturbation sont : Douéra, Baba Hassen, Khraissia, Saoula, El achour, Draria, Cheraga, Ouled Fayet, Dely brahim (zhun ain allah), Tassala el merdja, Zeralda, Ain benian, Mehalma, Souidania, Staoueli et Rahmania. Assurant que les travaux de réparation de cette conduite sont entrepris par ses équipes depuis 06h00 du matin, la Société a affirmé que l’alimentation en eau potable des communes concernées par cette perturbation verra une amélioration progressive demain jeudi. La SEAAL a, par ailleurs, indiqué qu’un dispositif mobile de dotation en eau potable est mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).

