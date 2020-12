Le ministère de la Poste et des Télécommunications a indiqué, hier mardi dans un communiqué, que les indicateurs du e-paiement via la plateforme monétique d’Algérie Poste avaient connu une nette amélioration en 2020 avec un taux de croissance de 406 % par rapport à l’année précédente. «Durant la période de janvier à novembre 2020, les opérations du e-paiement via la plateforme monétique d’Algérie Poste ont atteint un total de 3.396.787 opérations, soit un taux de croissance de 406 % comparativement à 2019», a précisé le communiqué. Ce chiffre représente 85,09 % de l’ensemble des opérations globales enregistrées en Algérie durant la même période, soit 3.991.913 opérations, a détaillé le ministère. Pour ce qui est des montants financiers issus des opérations effectuées via cette plateforme, le ministère a fait état d’un total de plus de 2,7 milliards de DA, avec un taux de croissance de 155% par rapport à 2019, soit 57,75 % des montants globaux des opérations du e-paiement en Algérie durant la même période. Ces chiffres sont déclinés conformément aux statistiques des indicateurs du e-paiement du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), un organisme autorisé à superviser et contrôler les opérations de paiement automatique, en sus des chiffres présentés par Algérie Poste. Les opérations réalisées uniquement dans le secteur des télécommunications (Algérie Télécom, Mobilis, Djezzy et Ooredoo) représentent un taux de 91,55 %, soit 3.654.949 opérations qui concernent les services de rechargement de compte et de paiement de factures de téléphone et d’abonnement Internet. Quant aux opérations de paiement effectuées par les terminaux de paiement électronique (TPE) d’Algérie Poste, elles ont atteint depuis le début de 2020 jusqu’au mois de novembre de la même année, 187.482 opérations, soit un taux de croissance de 720% comparativement à 2019, ajoute la même source.

