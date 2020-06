Le règlement via le paiement électronique du rechargement et redevance des factures de téléphone et crédit d’accès Internet s’intensifie peu à peu chez les abonnés des télécommunications. En témoigne le dernier bilan du nombre de transactions effectuées par e-paiement au cours des quatre premiers mois de l’année. Selon le ministère de la Poste et des Télécommunications, le chiffre a atteint les 679 914 transactions alors qu’il est tous secteurs confondus de 728 394, «soit une moyenne de 93,34%», précise dans un communiqué ledit ministère sur sa page Facebook. Toujours selon cette même source, «ce qui reflète la politique sectorielle en matière d’encouragement du paiement électronique à travers les différentes plateformes mises en place par les opérateurs télécoms».

Le ministère indique, par ailleurs, qu’après l’e-paiement, lancé officiellement en octobre 2016, l’Algérie compte développer le m-paiement, ou le paiement mobile. Pour rappel, en avril dernier, l’administrateur du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), Madjid Messaoudène, avait annoncé que le projet de lancement du paiement par téléphone mobile (m-paiement) était en cours de finalisation et devrait voir le jour durant l’année 2020. Si cela venait à se concrétiser, force est de croire que le retard accusé par l’Algérie en matière d’e-paiement serait rattrapable mais à la condition qu’en parallèle, «le rythme de la bancarisation des fonds et l’intégration de l’économie informels s’accélère», avait confié à l’époque un cadre du ministère de la Poste et des Télécommunications, chargé du dossier du développement du e-paiement.

Articles similaires