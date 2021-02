L’Algérie a progressé de 29 places au niveau mondial dans le domaine du E-commerce, selon le rapport annuel de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), cité dimanche par le ministère de la Poste et des télécommunications. «Selon le dernier rapport annuel de la CNUCED sur le E-commerce, l’Algérie a enregistré une avancée notable, en passant de la 109e place à la 80e place au niveau mondial, occupant ainsi la 4e place en Afrique», précise le ministère dans un communiqué. Selon le rapport onusien, «l’Algérie figure parmi les 4 pays ayant réalisé la plus grande progression au niveau mondiale, aux côtés du Brésil (10 places), du Ghana (20 places) et de la République du Laos (11 places)», ajoute le communiqué. Ce rapport «s’appuie dans sa classification à une série d’indicateurs, notamment la généralisation de l’accès à Internet, la sécurité du réseau, l’intégration financière et la fiabilité des services postaux, conformément au classement de l’Union postale universelle». Créé en 1964, le CNUCED est une organisation relevant de l’ONU chargée de l’instauration d’un climat propice pour l’intégration des pays en développement à l’économie mondiale. L’objectif de ce rapport est de à mesurer l’état de préparation des économies des différents pays pour la revitalisation du E-commerce, notamment à la lumière de la pandémie du covid-19», conclut le communiqué.

