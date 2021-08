Ils et elles sont de plus en plus nombreux et nombreuses à s’initier aux paiements électroniques de leurs achats et prestations en tous genres.

En témoigne le nombre élevé et en nette croissance des transactions commerciales opérées en ligne sur le réseau internet. A la faveur de cette tendance, le nombre des web-marchands algériens est passé de 48, en 2020, pour atteindre 105 à la fin du mois de juin dernier, soit une évolution de 118,75 %, précise dans son

bilan le Groupement d’intérêt économique (GIE) Monétique rendu public hier.

Ce dernier fait ressortir en substance que le paiement par internet en Algérie a continué sa croissance au 1er semestre 2021 avec plus de 3,5 millions de transactions effectuées dans les différents secteurs d’activités, y compris la vente de biens immobiliers et terrains qui progressent à grand pas. Pour le détail de la nature des transactions opérées durant la période de référence, soit le 1er semestre 2021, comparée à l’année 2020, on trouve en haut du tableau le secteur des télécoms avec 3 263 689 transactions opérées contre 4 210 284 suivi du secteur des prestataires de services (200 466 contre 213 175). En troisième position, la facturation de la consommation d’électricité et d’eau des abonnés avec 52 688 opérations contre 85 696 vient ensuite le secteur des services administratifs (30 089/63 695) transports (21 029/11 350), vente de biens (4 549/secteur 235) et, en dernière position, le secteur des assurances avec 1 951 transactions contre 4 845. A propos du nombre total des transactions, cette même source évoque le chiffre de 3 574 461 pour un montant global de 4 395 618 724,47 dinars contre 4 593 960 transactions en 2020 pour un montant global de 5 423 727 074,80 dinars.

Autre précision mentionnée dans le Bilan du GIE Monétique celui relatif à la répartition des web marchands par secteur d’activités. On lit que 38 opérateurs se consacrent à la vente des biens, suivis par les prestataires de services (formation, visa, transport de colis, billets électroniques pour évènements sportives, rechargement téléphonique, etc.) et les compagnies d’assurances avec, respectivement, 15 et 13 opérateurs. Les web-marchands activant dans le secteur du tourisme (agences de voyage et hôtels) sont au nombre de 12. Parmi les opérateurs homologués pour le paiement sur internet, on trouve également 8 sociétés de distribution d’électricité/gaz et d’eau, 6 organes qui offrent des services administratifs, 5 opérateurs dans les télécommunications, 3 entreprises de presse, 3 entreprises activant dans le transport aérien et ferroviaire, 2 opérateurs VTC (véhicules de transport avec chauffeur).

Le même bilan fait ressortir une hausse de 133,66% en matière d’opérations de paiement par internet, au cours du premier semestre comparativement à la même période de l’année 2020. Quant aux transactions électroniques effectuées par des terminaux de paiement électroniques (TPE), elles ont enregistré une hausse de 520,27% durant les six premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année écoulée. Et ce, au bénéfice d’une augmentation de l’ordre de 28,37% du nombre de TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau des accepteurs, avec un total de 38 422 terminaux contre 29 931 appareils, un an auparavant.

Chiffre appelé à une forte augmentation, conséquemment à l’accord passé entre le ministère du Commerce et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) afin de vulgariser la disponibilité des TPE auprès des commerces de détail. Au sujet du parc des distributeurs automatiques de billets (ATM), le GIE Monétique a relevé enfin qu’aucune installation depuis le premier semestre de l’année 2020 n’a été enregistrée. Ainsi le nombre d’ATM est resté figé à 3 030 appareils installés.

« Ce qui n’a pas pour autant affecté le nombre de transactions (valides) sur ATM qui ont évolué de 17,33% avec 38,2 millions de transactions enregistrées au cours du premier semestre 2021 », conclut le bilan.

Répartition des transactions par secteur d’activité

Le paiement par internet en Algérie a continué sa croissance au 1er semestre 2021 avec plus 3,5 millions de transactions effectuées dans les différents secteurs d’activités, y compris la vente de biens qui progresse à pas sûrs. Voici l’évolution des activités du paiement par internet par secteur durant le premier semestre 2021 et l’année 2020 (Source : GIE Monétique) :

Secteur / Nombre de transactions au 1er semestre 2021

-Télécoms : 3.263.689

-Transports : 21.029

-Assurances : 1.951

-Electricité/Eau : 52.688

-Services administratifs : 30.089

-Prestataires de service : 200.466

-Vente de biens : 4.549

-Nombre total des transactions : 3.574.461

-Montant global : 4.395.618.724,47 dinars

Secteur/ Nombre de transactions en 2020

-Télécoms : 4.210.284

-Transports : 11.350

-Assurances : 4.845

-Electricité/Eau : 85.676

-Services administratifs : 68.395

-Prestataires de service : 213.175 -Vente de biens : 235