Le nombre des commerçants et opérateurs activant dans le e-commerce inscrits au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC) a atteint près de 2.500, a annoncé mardi la directrice de la coopération et de la communication au niveau du CNRC, Nadjet Oulmi. Interrogée par l’APS en marge de l’ouverture du premier Salon du e-commerce et des services en ligne en Algérie, du 20 au 23 septembre en cours au Palais des exposition à Alger, Mme Oulmi a précisé que ce chiffre remonte au 25 juillet dernier, date de la création d’un code spécial à l’activité du e-commerce au niveau du CNRC, en application des dispositions de la loi 18-05 relative au commerce électronique. Dans le cadre de sa participation au Salon, le CNRC a présenté le premier guide détaillé sur les procédures d’immatriculation au registre de commerce, notamment pour les jeunes désirant exercer l’activité du commerce électronique en toute sécurité. La publication de ce guide, poursuit Mme Oulmi, vient dans le cadre de la loi 18-05 du 10 mai 2018 suscitée, définissant les règles générales et les engagements des e-fournisseurs et des e-clients, ajoutant que ce guide pratique simplifié «se réfère à la teneur de la loi relative au commerce électronique». L’objectif est de sécuriser les opérations du e-commerce aussi bien pour le commerçant que le client et de simplifier les procédures notamment aux jeunes pour accéder au monde du e-commerce en toute sécurité, a-t-elle fait savoir. Premier du genre, le guide a fixé les instances chargées du e-commerce et les moyens de paiement auprès du CNRC ainsi que les produits interdits dans le e-commerce, en sus des peines encourues en cas de violation des dispositions de ladite loi, a affirmé la responsable.

