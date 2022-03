Par Bouzid Chalabi

Si les nouvelles mesures pour l’exercice de l’activité d’importation de matières premières de produits et de marchandises destinés à la revente en l’état, introduite par le ministère du Commerce, visent à contrecarrer certaines pratiques frauduleuses, du côté des organisations de protection des consommateurs ont craint fort que cela aura des retombées significatives sur les prix à la consommation.

Une crainte exprimée par le président de l’Association pour la protection et l’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi. Ce dernier indique, dans un communiqué rendu public, que suite à la nouvelle mesure relative à la certification obligatoire, «il est devenu impossible de déposer un dossier au niveau de l’Inspection du commerce portuaire sans fournir un certificat de preuve du respect des conditions (+) certificat de respect, bien que la facture soit fournie par la banque et les marchandises expédiées avant la prise de décision». A cet effet, il déplore que «la formalité de certification obligatoire n’a pas pris en compte une donne très importante, à savoir la grande quantité de marchandises à l’import et les longues files d’attente d’opérateurs afin qu’ils puissent déposer leurs demandes au niveau des directions de commerce de wilaya. Pas seulement, dans la mesure où l’établissement de nouveaux certificats d’obligation et leur réception au niveau desdites directions nécessitent plusieurs semaines». Le président de l’Apoce en veut pour preuve que «des certificats établis en 2021 ont été remis tout récemment aux concernés». On lit dans ce sens : «Cette lenteur va provoquer une sorte d’asphyxie au niveau des ports et par voie de conséquence les importateurs ne seront pas en mesure de répondre dans l’immédiat à leurs clientèles grossistes. Une incidence qui, par ailleurs, sera très pesante sur les produits de base.» Zebdi évoque «par voie de conséquence, il faudra s’attendre à une hausse des prix à la consommation des denrées importées et de surcroît très prisées pendant le mois de jeûne». Afin d’éviter de telles conséquences, le patron de l’Apoce appelle les pouvoirs publics à geler le dispositif de certificat de respect des conditions et modalités exigé aux importateurs «tout au moins jusqu’à la fin du mois de Ramadhan, période exceptionnelle en besoin en produits spécifiques et d’échapper aux déséquilibres entre l’offre et la demande qui se multiplient pendant le mois de jeûne».

En somme, ce que demande l’Apoce, c’est d’autoriser le prélèvement dans l’immédiat des conteneurs des importateurs disposant d’un certificat de domiciliation, c’est dire dont l’opération a été réglée financièrement. «Tout retard engendrerait des surcoûts à l’importateur le poussant ainsi à revoir à la hausse ses prix de vente impactant le consommateur final», conclut le communiqué de l’Apoce.

C’est d’ailleurs ce que redoutent certains commerçants, affiliés à l’Association nationale des commerçants algériens (ANCA) approchés par Reporters. Pour ces derniers, «si la nouvelle mesure exigée aux importateurs venait à être maintenue, l’offre de plusieurs denrées très prisées pendant le mois de Ramadhan sera de plus en deçà de la demande créant ainsi une tension synonyme d’envolée des prix à la consommation. Ce qui serait tout à fait regrettable notamment pour tous ceux à faible revenu». C’est aussi la même approche chez les grossistes. Selon Walid Messaoud, président du Comité des grossistes de Oued Smar, contacté par nos soins, «c’est surtout dans les fruits secs que le risque de tension peut advenir si les importateurs versés dans le négoce de ces produits et autres venaient à ne pas finaliser leurs opérations dans les délais d’usage, c’est-à-dire fournir le marché à la veille du mois de jeûne et assurer sa disponibilité pendant ladite période». <

Articles similaires