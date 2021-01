Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir de Joachim Löw, mais aussi pour la sélection allemande. Décrié outre-Rhin, l’actuel sélectionneur pourrait prochainement laisser sa place à son ancien adjoint, Hans-Dieter Flick, comme l’explique Bild. Et l’hypothèse est loin d’être farfelue, bien au contraire.

L’élève après le maître ? La métaphore peut sembler dépassée aujourd’hui au vu de la trajectoire des deux hommes, mais elle n’a jamais semblé aussi vraie. Alors que le destin de Joachim Löw à la tête de la Mannschaft est largement débattu depuis plusieurs mois, voire des années outre-Rhin, Bild révélait hier que Hans-Dieter Flick pourrait reprendre le flambeau après le prochain Euro. Ancien adjoint de “Jogi” Löw à la tête de la sélection allemande de 2006 à 2014, Hansi Flick est, pour beaucoup, considéré comme l’un des hommes clefs de la réussite de la Mannschaft ces dernières années, notamment dans la quête de la Coupe du monde. Une étiquette et une expérience qui lui avaient d’ailleurs permis de relancer les champions du monde bavarois en déroute comme Thomas Müller et surtout Jerome Boateng. Flick apparaît dès lors comme le candidat idéal pour relancer une sélection en quête de repères et de

garanties, notamment après le désastre du Mondial 2018, en Russie.



DU RIFIFI ET DES QUESTIONS SUR L’AVENIR DU CLUB BAVAROIS…

Mais pourquoi Hansi Flick voudrait-il quitter un club où tout semble lui réussir ? Si la perspective de rejoindre la sélection a de quoi séduire, l’ancien entraîneur de Hoffenheim a pourtant tout pour être épanoui au FCB. En apparence, seulement.

Malgré des succès et des records à la pelle ces derniers mois, le technicien de 55 ans se poserait actuellement des questions sur son avenir en Bavière. Et les raisons sont multiples pour expliquer ces interrogations. Le départ probable de Karl-Heinz Rummenigge de son poste de président (il devrait, sauf surprise être remplacé par Oliver Kahn), avec qui Flick entretient d’excellentes relations, à la fin de l’année 2021 serait l’un des facteurs clés.

Outre le départ de Rummenigge, le quotidien allemand avance également des tensions entre Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club, et le technicien notamment sur le mercato. Le meilleur exemple reste d’ailleurs l’arrivée libre de Alexander Nübel, une piste que n’avait pas forcément validé Hansi Flick…

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, contrat qu’il a prolongé au printemps dernier après avoir redressé de manière exceptionnelle le club, Hans-Dieter Flick pourrait donc sauter le pas. Et réaliser l’un de ses rêves en prenant les rênes de la Nationalmannschaft.

Articles similaires