Bonne nouvelle ! Les Algériens pourront voir l’intégralité du parcours de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique des nations 2021. L’Etablissement public de la télévision (EPTV) a obtenu le droit de retransmettre 25 rencontres du tournoi continental qui se tiendra du 09 janvier au 06 février prochains à Yaoundé (Cameroun).

C’est souvent un casse-tête de s’offrir les droits de diffuser les matchs des tournois majeurs pour l’EPTV. Cette fois, c’est un pack de 25 matchs de la CAN qu’elle a pu acquérir. Cela correspond à la moitié des 52 rencontres de l’épreuve à l’issue desquelles le champion d’Afrique sera connu.

Bien évidemment, tous les sorties des Fennecs seront retransmises. Si l’EN ira au bout, elle disputera 7 matchs. C’est demain, à Yaoundé, qu’on sera fixé sur les trois premiers adversaires de Riyad Mahrez et consorts. Pour le tirage au sort, ils seront reversés dans le chapeau 1. Mais cela ne leur garantit pas d’éviter d’affronter un gros morceau dès le premier tour. En effet, l’Egypte, le Ghana et la Côte d’Ivoire, qui ont toujours figuré parmi les favoris pour le sacre, se trouvent dans le chapeau 2.

