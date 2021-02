En Italie, le dossier des droits télé est aussi au cœur de l’actualité. La mise sur le marché des droits de diffusion de la Serie A pour la période 2021-2024 aurait pu arriver à son terme ce lundi après les dernières offres de Sky et DAZN revues à la hausse vendredi… ce ne sera pas le cas. Après deux heures de réunion en visioconférence, les clubs italiens ont décidé de prendre encore deux jours pour étudier le dossier et se sont donné rendez-vous demain.

Selon les informations de la Gazetta dello sport, DAZN, le « Netflix du sport », aurait proposé 840 millions d’euros par saison pour diffuser 7 matches en exclusivité et 3 en co-diffusion, pour lesquels Sky proposerait 70 millions d’euros par an. L’opérateur Sky, justement, aurait aussi offert 750 millions d’euros par saison pour récupérer l’exclusivité de l’ensemble des rencontres de Serie A. Cette dernière offre permettrait également à la Ligue italienne de lancer sa propre plateforme OTT (numérique) pour compléter l’offre satellite de Sky. Les offres initiales de Mediapro et Eurosport n’ont pas été retenues par la Ligue.

Articles similaires