Par Nadir Kadi

Six personnes ont trouvé la mort, hier, et 22 autres ont été blessées à des degrés divers suite à un dramatique accident de la route survenu au niveau de la commune d’El Ma Labiodh dans la wilaya de Tébessa.

Les victimes, fait savoir la direction de la Protection civile, se trouvaient à bord d’un bus de transport de voyageurs inter-wilayas assurant la liaison entre les wilayas d’Annaba et d’El Oued. Le véhicule aurait, selon les premières informations, «dérapé» et se serait «renversé» sur la route nationale RN16 au niveau du tronçon relevant de la localité d’El Ma Labiodh. La cellule de l’information et de la communication de la protection civile, sans apporter pour le moment plus de précisions sur les raisons de la perte de contrôle du véhicule, ajoute que l’autobus a également heurté un mur extérieur d’une usine avant de s’immobiliser.

Accident de la route dont l’ampleur a suscité de vives réactions, d’autant qu’il survient au lendemain du décès de quatre personnes dans une collision entre un poids lourd et un véhicule de tourisme sur l’autoroute Est-Ouest, dans la région de Djebel Ouahch (Constantine). Le communiqué de la protection civile a informé par ailleurs que les six victimes de l’accident de Tébessa ont été acheminées vers la morgue de l’établissement hospitalier El Aliya Salah, et que les blessés ont été évacués vers le service des urgences médico-chirurgicales.

Dr Youcef Bouterfa, de la zone d’El Djorf (Tébessa), a également précisé que le wali de Tébessa, Mohamed El Baraka Dahadj et le directeur local de la Protection civile, le commandant Mohand Akli Gueblia, se sont déplacés au service des urgences pour s’enquérir de l’état de santé des blessés, a conclu le communiqué. L’intervention de la protection civile aurait également demandé des moyens relativement importants, notant en ce sens avoir mobilisé les éléments de l’unité secondaire de la daïra d’El Ma Labiodh, ainsi que ceux de l’unité principale Chahid Hechani Douh de Tébessa, de l’unité secondaire de la daïra d’El Kouif et de l’unité du secteur de Bab Zeyatine. Le communiqué de la PC, repris par l’APS, ajoute en ce sens que «tous les moyens humains et matériels nécessaires, dont sept ambulances et véhicules de liaison ainsi que vingt-cinq agents tous grades confondus, ont été mobilisés par la protection civile dans cette intervention». n

Articles similaires