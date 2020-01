Le bilan du drame routier, qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche dans la wilaya d’El Oued, s’est alourdi d’une 13e victime qui a succombé à ses blessures, selon une communication du directeur de la santé et de la population de la même wilaya, Abdelkader Laouini.

Il s’agit, selon M. Laouini, d’un homme de 41 ans, originaire de la wilaya de Béjaïa, qui a succombé lundi à ses blessures, parmi les blessés évacués vers l’Etablissement public hospitalier d’El-Oued. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que 27 blessés ont pu quitter lundi l’EPH d’El-Meghaïer, après avoir reçu les soins nécessaires, précisant qu’une vingtaine de blessés sont maintenus en observation, 16 à l’EPH d’El-Meghaïer et 4 à l’EPH d’El-Oued.

L’accident de circulation, qui s’est produit suite à une collision entre deux bus de transport de voyageurs, sur la RN 3, reliant les communes de Still (El-Oued) et d’Oumach (Biskra), selon la Protection civile, a mis en émoi les Algériens qui ont exprimé leur solidarité avec les familles des victimes. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ont été dépêchés le même jour dans la wilaya d’El-Oued, pour s’enquérir de la situation des blessés de cet accident et des conditions de leur prise en charge sanitaire.

Sur les lieux, le ministre de l’Intérieur a affirmé que 96% des accidents sont dus au facteur humain, appelant, par la même occasion, les conducteurs « à la vigilance ».

Il a relevé dans ce contexte que près de 22 000 accidents de circulation enregistrés à travers le pays, en 2019, suggérant en plus « la vigilance des usagers de la route » une « intensification des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route et des règles de conduite ».

Les statistiques du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), communiqués fin décembre, indiquent que 3 049 personnes avaient trouvé la mort et 29 095 personnes avaient été blessées dans 21 109 accidents enregistrés au niveau national, lors des 11 premiers mois de l’année 2019.

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l’accident, souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes, selon un communiqué des services du Premier ministère.n

