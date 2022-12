Neuf (9) personnes sont décédées et 46 autres ont été blessées mercredi soir à M’sila suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport de voyageurs survenus sur la route nationale (RN) 45 dans son segment traversant la commune de Chellal, selon un premier bilan du groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN).

Selon la même source, ce bus assurait la desserte M’sila-Bousaâda. Des unités de la Protection civile, des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté de wilaya sont sur les lieux pour l’évacuation des victimes vers l’hôpital de M’sila.

Trois personnes mortellement percutées par un train

Par ailleurs, trois personnes, un homme et ses deux filles, ont été mortellement percutées par un train, mercredi soir, sur la ligne ferroviaire M’sila-Boughzoul (Médéa), près de la localité de Ain Lahdjel, a indiqué la protection civile.

Les victimes ont été percutées au moment où elles traversaient cette voie, actuellement au stade des essais, selon la même source, ajoutant que les corps ont été évacués à la polyclinique d’Ain Lahdjel.

Les services de sécurité de la compétence territoriale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

