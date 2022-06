C’était prévisible : le royaume du Maroc par l’intermédiaire de son ambassade à Madrid a accusé l’Algérie d’avoir une responsabilité dans la ruée des migrants sur l’enclave espagnole de Mellila et l’issue dramatique qu’elle a connue, vendredi 24 juin.

Dans le communiqué remis à la presse espagnole, l’ambassade du Maroc prétend que «les assaillants se sont infiltrés à la frontière avec l’Algérie, profitant du laxisme délibéré de ce pays dans le contrôle de ses frontières avec le Maroc». Il s’agit de migrants «extrêmement violents», armés et disposant «d’une structure hiérarchique de chefs endurcis et entraînés ayant le profil de miliciens expérimentés dans des zones de conflit», poursuit-elle dans le communiqué. Si on peut noter accessoirement, et pour l’instant, que ce n’est pas Rabat qui a réagi mais son antenne diplomatique dans la capitale espagnole, indication selon laquelle il est loisible de faire l’hypothèse que la couleuvre est trop grosse pour que le Palais l’assume pleinement, on observe que le Maroc paie lourdement maintenant sa politique de sous-traitance de la question migratoire : il fait le gendarme pour l’Espagne et quand le travail de police qu’il fait tourne au drame, il encaisse les critiques et dénonciations comme on le constate depuis vendredi dernier à la lecture des médias, des ONG, des courants et des responsables politiques à commencer par ceux en charge de l’enclave de Mellila. Devant le flot de critiques auxquelles les responsables marocains ne s’attendaient peut-être pas, se croyant être le bon policier des frontières hispano-européennes, devant les appels à des enquêtes sur les raisons et les auteurs directs et indirects de la mort de la vingtaine de migrants, le Maroc fait l’autruche et désigne le bouc-émissaire idéal : l’Algérie, alors que sa frontière ouest est des plus sécurisées et que les migrants, comme les nôtres, quand ils parviennent à esquiver le dispositif de surveillance en place, n’ont que la route de la mer pour gagner les côtes espagnoles.

Réaction naturelle d’indignation, que le Maroc ne peut pas considérer comme exclusive à la seule Algérie et à son soutien de la cause sahraouie, Alger réagit en reprochant à ses autorités de n’avoir pas le courage «d’assumer leurs propres turpitudes» et d’être «constamment à la recherche de boucs émissaires pour se défausser de leurs responsabilités», selon la déclaration de l’ambassadeur Amar Belani, Envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb. M. Belani rappelle le constat des organisations internationales spécialisées dans la gestion des flux migratoires, selon lequel la majorité des migrants subsahariens ont rejoint le sol marocain par les voies légales. Il évoque un «appel d’air qui a suivi des pseudos régularisations de migrants», «un autre fait que les autorités marocaines se doivent de reconnaitre au lieu de jeter malhonnêtement la pierre au voisin». «On ne peut se prévaloir à la fois de son africanité à l’égard de ses voisins du sud et enfiler en même temps la tenue du garde-chiourme qui contribue à surveiller les frontières extérieures européennes», éclaire l’ambassadeur algérien. Dimanche, 26 juin, l’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental a affirmé que les «images» de Mellila «sont extrêmement choquantes». «Elles renseignent sur l’extrême brutalité et l’usage disproportionné de la force qui s’apparentent, en la circonstance, à de véritables exécutions sommaires», a-t-il dénoncé, précisant que l’Algérie réclame une enquête indépendante.

«Ces événements tragiques mettent en relief la violation systématique des droits humains de la part d’un État qui a choisi, d’une part, d’instrumentaliser l’épouvantail de la submersion migratoire à des fins de chantage politique et, d’autre part, de jouer le rôle de gendarme -contre espèces sonnantes et trébuchantes- dans le cadre de l’externalisation de la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne», a-t-il déclaré.

«Les instances internationales et plus précisément le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés doivent diligenter des enquêtes indépendantes et transparentes pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur ces événements tragiques qui ont fait craquer le vernis de la pseudo-approche humanitaire dans la gestion des problèmes de la migration», a-t-il souligné.

Samedi 25 juin, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dénoncé «une attaque contre l’intégrité territoriale de l’Espagne». Il a condamné un «assaut (…) violent et organisé de la part de mafias qui se livrent au trafic d’êtres humains contre une ville qui est un territoire espagnol». Il a félicité le Maroc de sa «collaboration» en précisant que «la gendarmerie marocaine avait travaillé en coordination avec les forces de sécurité» de son pays «pour repousser cet assaut si violent. «S’il y a un responsable de tout ce qui s’est produit à la frontière, ce sont les mafias qui se livrent au trafic d’êtres humains», a-t-il déclaré. C’est plus nuancé que le communiqué de l’ambassade du Maroc à Madrid !