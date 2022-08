Six (6) personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu tôt lundi sur la route nationale (RN-50) dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit près du village de Hassi Khebi, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Béchar-Tindouf et un camion semi-remorque, causant la mort sur place de six (6) personnes (4 femmes voyageant dans le bus, le chauffeur du camion et son compagnon), selon un premier bilan de la Protection civile.

Les victimes de l’accident et les blessés ont été évacués vers la polyclinique du village de Hassi Khebi, a-t-on ajouté.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

