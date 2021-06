Un enfant âgé de 11 ans est mort carbonisé dans un incendie qui s’était déclaré samedi après midi à l’intérieur du conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires au niveau du quartier de « Zaouïa » au nord de la commune de Bechar, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de la direction de la protection civile (PC). La victime de cet incendie a été transporté carbonisé vers le service des urgences médico-chirurgicale (UMC) de l’hôpital « Tourabi Boudjemaa », au chef lieu de wilaya, a-t-on précisé . Cinq (5) autres personnes, qui se trouvaient à l’intérieur du même conteneur, ont été gravement brulés suite à cet incendie, et qui ont été évacués également vers la même structure de santé pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et faire la lumière notamment sur la présence des six (6) personnes dans le conteneur qui a été fermé au moment du déclenchement de l’incendie à l’intérieur, selon la même source . La contribution et l’apport des citoyens qui ont pris part à l’opération de secours des victimes a permis d’éviter le pire, d’autant plus que le camion de gros tonnage livrait au moment de cet accident sa marchandise dans une rue bondée de passants et marquée par une activité commerciale intense.

