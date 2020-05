L’ancien biologiste et chercheur en virologie, le docteur Mohamed Melhag, a indiqué dans une déclaration à Reporters que la hausse des cas confirmés au Covid-19 ne résultait pas de l’ouverture des commerces décidés par les autorités. «La contamination de ces patients a eu lieu avant le Ramadhan, d’autant que la durée moyenne de l’incubation de la maladie est de 4 jours à une durée maximale de 14 jours», explique le docteur Melhag. «Les cas enregistrés actuellement ont dû contracter le virus avant le Ramadhan et donc avant l’autorisation d’ouverture de quelques commerces, dont des walis ont décidé de leur fermeture à nouveau pour préserver la santé de la population», précise le spécialiste à Reporters.

Le flux des citoyens durant les premiers jours de Ramadhan sur les commerces sans respect des mesures sanitaires a été, en effet, critiqué et a conduit à leur fermeture, alors qu’il était question d’élargir la liste des commerces pouvant rouvrir.

Notre interlocuteur déplore, à ce propos, les comportements remarqués les premiers jours de Ramadhan, alors que les citoyens savaient que le virus existe toujours et que cela risquait d’accentuer l’épidémie. « Le risque existe toujours et le respect des consignes est nécessaire pour ne pas aggraver la situation», dit le virologue. Dans tous les cas, « on verra dans les prochains jours la conséquence de l’afflux et des comportements à risque des citoyens ou commerçants qui n’ont pas respecté les recommandations de l’OMS et celles du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour endiguer l’épidémie».

Comme beaucoup de professionnel de santé, l’ancien biologiste invite à la prudence et met en garde contre une «deuxième vague» épidémique si on ne respecte pas les gestes barrières.

Il estime que le nombre de contamination s’élèvera en raison du non-respect des règles de protection. Dr. Melhag insiste sur l’importance de respecter les mesures de sécurité, telles que le port d’un masque, le respect de la distanciation sociale et d’éviter les rassemblements. Il fera remarquer que «malgré les mesures prises par l’Etat dont le confinement, on assiste à une situation où les chiffres augmentent» et ce, en raison du «manque de conscience» de la part des citoyens. Le spécialiste a saisi l’occasion pour appeler la population à veiller au respect des consignes des autorités sanitaires. Mohamed Melhag appelle ses concitoyens à faire preuve de «vigilance, de maturité et de conscience notamment avec l’allégement du confinement».

Articles similaires