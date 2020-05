La hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus n’est pas sans inquiéter le personnel de la santé. Avec le rush constaté ces derniers jours sur les commerces qui ont rouverts, notamment depuis le premier jour de ramadan qui a coïncidé avec l’allègement des mesures du confinement, l’inquiétude ne fait que grandir. Pour le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), il faut mettre un terme à ces agissements car il n’est pas possible de continuer de la sorte.

«Il faut absolument fermer ces commerces du moment qu’ils constituent un lieu permettant aux gens de se rassembler sans aucune mesure de protection. Cela constitue une vraie menace et aidera grandement à la propagation de la pandémie qui a pourtant été bien gérée et contenue au début», a-t-il averti hier, dans une déclaration à Reporters.

En effet, la reprise de plusieurs activités commerciales qui, normalement, devait permettre aux commerçants de rattraper un tant soit peu le retard économique, d’un côté, et permettre aux citoyens de souffler avec un allègement des horaires de confinement, d’un autre côté, n’a finalement pas eu le résultat escompté. Mais tout l’inverse. Avec «un manquement aux règles de prévention comme il n’y en pas eu durant la première période de confinement», fait remarquer Dr Merabet.

Les scènes d’une grande désolation sont visibles tous les jours au niveau des marchés, des boulangeries et autres pâtisseries, notamment celles qui font dans la confection des gâteux spécial ramadan, sans oublier les magasins d’habillement et chaussures qui non seulement ne désemplissent pas avec parents et bambins, mais où dont très peu d’entre eux sont respectés «la distanciation physique, le port des masques ou bavettes, etc., des mesures qui ne sont pourtant pas difficiles à respecter», selon le président du SNPSP. Il estime qu’il faut «limiter les sorties, ne sortir que pour une obligation et aussi ne pas se sentir obligé de sortir tous les jours». Pour les achats, il est recommandé, selon lui, que ce soit «la même personne qui s’en occupe et qui, une fois rentrée à la maison, doit respecter toutes les mesures d’hygiène, à savoir se laver, changer ses vêtements, etc.».



«Indiscipline générale, insouciance et inconscience»

Dr Merabet insiste sur la distanciation physique et le port de bavette, même de fabrication artisanale, lorsque les gens sortent. De même qu’il estime qu’il faut imposer aux commerces qui restent ouverts le strict respect des règles sanitaires. «Je pense que le tout n’a pas été bien organisé en procédant à la réouverture des commerces au premier jour de ramadan. Il faut dire aussi que le citoyen algérien est singulier par rapport à son comportement, son indiscipline… C’est quelque chose qu’on ne peut pas expliquer. Il y a une indiscipline générale, une insouciance et une inconscience que nous ne comprenons pas. Et en tant que médecin, cela risque de nous coûter cher», avertit encore une fois le président du SNPSP.

Il explique que «les conséquences risquent d’être graves» et ne seront visibles que «dans quelques jours». «Tous les contacts qu’il y a eu entre personnes dans les marchés, commerces et autres sans mesures de prévention, depuis le début du ramadan et durant toute la première semaine, donneront lieu à des cas de coronavirus qui, eux, ne seront visibles que dans une semaine ou deux. Les cas que nous avons recensés durant les premiers jours de ramadan sont surtout des cas qui ont été contaminés avant ramadan. Vers la fin de la semaine et après on verra les cas de contamination depuis le début du mois du jeûne», a-t-il expliqué.



«On appréhende les jours à venir»

Une situation qui n’est pas sans provoquer déjà une sorte de crainte de ce qui pourrait advenir les jours à venir. «Sincèrement, on appréhende beaucoup ces jours-là car cela va compliquer encore plus le travail des personnels de la santé. Les conditions de travail sont déjà difficiles, l’impact de la pandémie et du confinement sur les professionnels de la santé est plus ressenti que sur les citoyens. Car il faut que nous le disions : même durant ce mois de jeûne, il faut savoir qu’il y a beaucoup de médecins qui sont dans des lieux de résidence loin de chez eux, de leurs familles, de leurs enfants», selon Dr Merabet.

«On aurait aimé souffler un peu, et je le dis au nom de mes collègues de la santé d’une manière générale. On aurait aimé souffler surtout après les bons résultats que nous avons eu au début et jusqu’à la semaine d’avant le ramadan, et ce, grâce au confinement qui a été mis en place à partir du 23 mars dernier, même s’il n’a pas été suivi de façon très correcte. Mais cela avait donné de satisfaisants, auxquels s’ajoute le protocole de traitement à l’hydroxychloroquine qui a permis de réduire la mortalité et d’avoir moins de malades au niveau des réanimations. Après ces résultats, on espérait être un peu soulagés… on se disait que c’était peut-être le début de la fin ! Mais malheureusement, avec ce qui se passe, on risque d’arriver à une situation plus compliquée qu’avant». n