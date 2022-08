Par Sihem Bounabi

Le président du Conseil de l’Ordre national des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, a salué, hier, la reconduite du protocole sanitaire au niveau des établissements scolaires de l’Education nationale, selon une note adressée par le ministère aux directions de l’éducation. Estimant que «ce sont des mesures de précaution salutaires, d’autant plus que, même s’il y a un recul de l’épidémie en Algérie, il faut toujours maintenir la vigilance, notamment dans les écoles ».

Il met en exergue l’importance de donner des habitudes d’application des mesures de prévention aux enfants pour que « cela devienne des réflexes pour se protéger des contaminations au covid mais, également, d’autres virus ou maladies transmissibles possibles, étant donné le phénomène de la mondialisation, qui ne manqueront d’apparaître dans le monde». Il souligne ainsi qu’inculquer l’habitude du lavage fréquent des mains en mettant à la disposition des élèves de l’eau et du savon est un geste basique mais qui est une des premières mesures de prévention contre la majorité des maladies contagieuses.

Dr Mohamed Bekkat Berkani ajoute qu’il s’agit également de donner d’autres habitudes de mesures de prévention, à l’instar du port du masque et de la distanciation physique, notamment lors des rassemblements de personnes dans des endroits clos, que ce soit dans les écoles, les transports publics ou autres.

A propos du port du masque, il tient à saluer le fait que « le gouvernement, à sa tête le Président de la République, donne l’exemple en portant un masque, en particulier dans les endroits comme les salles de réunion ».

A propos de la situation épidémique, dont le nombre quotidien des contaminations à la Covid-19 continue de baisser, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, indique que « les chiffres sont démonstratifs avec une baisse constante. Ce qui est clair, c’est que l’épidémie marque le pas à l’instar d’autres pays dans le monde et malgré le brassage de populations très important durant cette période estivale ».

Il tient à préciser : « Ce qui est significatif, ce n’est pas le nombre de personnes contaminées, car on sait très bien que ce sont des chiffres qui ne reflètent pas la réalité, mais les cas graves de personnes qui sont en réanimation, qui se comptent sur les doigts d’une seule main ».

A partir de ce constat, Dr Bekkat Berkani estime que « l‘on peut dire que l’épidémie en Algérie marque une pause. Ce qui est très satisfaisant et cela veut dire que nous sommes en période de récession épidémique. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il faut lever la garde, mais plutôt revenir aux fondamentaux de la prévention. »

Il tient toutefois à souligner que les recommandations que l’on peut faire, c’est surtout à destination des personnes qui sont immunodéprimés, âgées et les malades chroniques qui sont susceptibles de développer des formes graves de la maladie s’ils sont contaminés par la Covid-19. Ces personnes doivent impérativement respecter les mesures de prévention dont notamment le port du masque.

Il insiste aussi sur l’importance de la vaccination pour cette catégorie de personnes vulnérables en précisant qu’« il ne s’agit pas de faire des débats qui concernent le scientifique sur l’efficacité des vaccins contre le BA.5. Ce qui est important, c’est d’inciter les personnes à risque de se faire vacciner afin de se protéger. Même s’ils ont fait une deuxième dose, il est fortement préconisé de faire une troisième dose de vaccin anti-covid ». n

