Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé jeudi un message à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, dont voici la traduction APS:

“Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son messager, A l’occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (24 février 1956) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971), nous observons une halte pour nous remémorer des positions et des événements nationaux historiques, qui renforcent notre volonté et notre détermination à poursuivre la marche vers l’établissement de l’Etat-nation, fort par son histoire et son peuple, et à préserver notre unité de rang dans un monde agité, où nous faisons face, dans l’étape actuelle, aux retombées des bouleversements régionaux et internationaux…et aux défis des velléités hostiles à notre pays.

Grâce à sa conscience nationale, le peuple a montré, dans l’épreuve qu’il a traversée durant les années de la tragédie nationale, qu’il a des ressorts unificateurs, puisés dans sa glorieuse histoire et dans son amère expérience.

Aujourd’hui, alors que nous nous remémorons une glorieuses étape, où de vaillants hommes ont décidé de créer le bastion de la lutte syndicale sous la conduite de valeureux révolutionnaires, à leur tête le chahid Aissat Idir, il est de notre devoir de nous inspirer de leurs sacrifices et de leur amour de la patrie.

A l’occasion de cet anniversaire, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs qui font preuve d’abnégation dans tous les secteurs et dans tous les postes et métiers, et je m’incline avec eux à la mémoire des martyrs du devoir national, à leur tête le chahid Abdelhak Benhamouda, et ses compagnons syndicalistes et travailleurs assassinés par les hordes terroristes.

Tout en réitérant notre appui aux travailleuses et aux travailleurs avec lesquels l’Algérie nouvelle se dirige vers une ère affranchie de la corruption, de l’injustice et des dérives de la bureaucratie, de la corruption et du népotisme, nous affirmons notre engagement constant au serment fait à notre vaillant peuple de mobiliser toutes les potentialités et les moyens matériels et humains du pays et ses institutions pour la réalisation de nos objectifs stratégiques en tête desquels l’édification d’une économie forte et moderne.

Une économie qui repose sur la transparence et la compétitivité, libère les initiatives et les idées pour créer la richesse et les emplois tout en préservant le caractère social de l’Etat. Nous avons œuvré, à ce titre, à la consolidation de ce principe par des mesures et des dispositions inédites avec notamment l’institution de l’allocation chômage et l’augmentation des salaires, tout en veillant à la protection du pouvoir d’achat du citoyen à travers la lutte contre les spéculateurs et les provocateurs de pénuries qui saisissent les occasions pour attenter à la stabilité sociale, notamment à la veille du mois sacré de Ramadhan.

Nous célébrons aussi en cette journée l’anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures lorsque les ingénieurs et les techniciens se sont mobilisés pour accompagner cette décision historique et gagner habilement le pari de la poursuite de la production avant de passer le flambeau à leurs successeurs qui ont pris les reines avec compétence et professionnalisme pour augmenter les capacités de production du pétrole et du gaz grâce auxquelles l’Algérie a vu son rôle renforcé sur la marché pétrolier et gazier aux niveaux régional et international.

Nous demeurons convaincus que les ressources humaines hautement qualifiées dans ce secteur vital feront la différence dans le processus de transition vers les énergies nouvelles, en ce sens que notre pays dispose, en plus des avantages dans la pyramide des sources énergétiques que lui procure le gaz et le pétrole, d’un potentiel important dans le domaine de l’énergie solaire, d’un vaste réseau électrique et d’infrastructures nationales et internationales de transport du gaz naturel, en sus d’un tissu industriel lié, notamment, à la production de l’ammoniac et de l’hydrogène.

A ce titre, nous nous attelons, comme nous l’avons souligné l’année précédente à l’occasion de la célébration du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, à mettre au point une stratégie nationale de développement de l’hydrogène, notamment l’hydrogène vert, afin de permettre à notre pays de s’engager pleinement dans la dynamique mondiale liée à la transition énergétique et environnementale.

Parallèlement, le développement du secteur des mines et la valorisation des richesses minières figurent au centre de nos priorités, comme choix primordial pour la diversification de nos exportations hors hydrocarbures.

En conclusion, je tiens à saisir cette occasion pour saluer l’ensemble des cadres et travailleurs du secteur de l’énergie et des mines, tout en me félicitant des grands efforts du Groupe Sonatrach pour la place pionnière qu’il occupe dans un contexte marqué par des mutations énergétiques effrénées, et les missions vitales dont il s’acquitte dans le processus de la transition énergétique.

Vive l’Algérie, libre et altière.

Grandeur et Gloire à nos valeureux Chouhada,

Que la paix et les Bénédictions de Dieu soient sur vous”.