L’Administration des douanes a créé des cellules d’orientation et d’écoute au profit des opérateurs économiques notamment les exportateurs, en vue de les accompagner dans leurs opérations relatives au commerce extérieur, a fait savoir, mardi, un responsable à la Direction générale des douanes (DGD). Le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers à la DGD, Adel Habsa a précisé lors d’une journée d’information sur «les facilitations douanières destinées aux exportateurs», que des cellules d’orientation et d’écoute ont été installées au niveau local en vue de prodiguer des conseils et faciliter les procédures douanières. Cette démarche confirme l’attachement des services des douanes à être «opérationnels et répondre aux attentes des opérateurs». La DGD a publié un guide d’exportateur en trois langues (arabe, français et anglais) disponible sur son site web, en vue de faciliter les procédures destinées aux exportateurs, a-t-il dit. Selon lui, ces facilitations douanières se déclinent en trois niveaux: les procédures, les systèmes douaniers et le contrôle, et ce à l’effet de réduire les coûts et gagner du temps, de même qu’elles visent à augmenter la capacité de compétitivité de l’opérateur économique national pour lui permettre de trouver de nouveaux créneaux pour ses produits. Il s’agit également de contribuer à l’augmentation de la valeur des exportations algériennes hors hydrocarbures, atteignant 5 milliards USD en 2021, un chiffre qui sera revu à la hausse en 2022. Le responsable a affirmé que l’administration des douanes oeuvrent dans «la proximité» pour accompagner et orienter l’opérateur économique dans le domaine de l’exportation et créer un climat d’affaires «incitatif, stable et attirant».

