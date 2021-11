La brigade mobile des douanes de Bordj Badji-Mokhtar a saisi une importante quantité de denrées alimentaires et quatre (4) camions, dans le cadre de la lutte contre la contrebande à travers les zones frontalières du sud-ouest du pays, a-t-on appris mardi auprès de la direction régionale de ce corps à Bechar. Au cours de cette opération, menée avec la contribution d’un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) à 100 km à l’Est de Bordj Badji Mokhtar, les douaniers ont intercepté les camions susmentionnés dont la fouille a permis la saisie, pour infraction aux règles d’acheminement de produits alimentaires soumis à une autorisation de circuler,1.802 cartons d’huile ( chaque carton contient 4 bidons de 5 litres) et 1.600 cartons de sucre, a-t-on précisé. La même source a fait état de la saisie aussi de 1.530 cartons de couscous (10 kg chacun) et 53 matelas, tous destinés à la contrebande, a ajouté la source. Le dossier de cette opération a été transmis au receveur des douanes d’Adrar, avant son renvoi devant les instances judiciaires compétentes, a conclu la même source. (APS)

