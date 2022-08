Les services des douanes de Tamanrasset et d’El-Oued ont saisi, lors de deux opérations distinctes, une quantité de 53.100 comprimés psychotropes à bord d’un bus de transport de voyageurs et 28.000 paquets de cigarettes à bord d’un véhicule utilitaire, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). «Les agents de la brigade mobile relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes de Tamanrasset ainsi que la brigade mobile des services de l’inspection divisionnaire des douanes d’El-Oued ont saisi, lors de deux opérations distinctes menées en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), 53.100 comprimés psychotropes de type Prégabaline (300 mg) qui étaient à bord d’un bus de transport de voyageurs et 28.000 paquets de cigarettes de type «HP» qui étaient à bord d’un véhicule utilitaire, et arrêté cinq individus qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes», précise-t-on de même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre «des efforts conjoints déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des douanes en coordination avec les dispositifs de sécurité, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, toutes formes confondues», selon la même source. Les deux opérations s’inscrivent «dans le cadre des missions de protection des services des douanes algériennes, et de leur mobilisation 24h/24 pour contribuer à la lutte contre tout ce qui menace la santé et la sécurité du citoyen», conclut le communiqué.

