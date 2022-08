Les services des douanes d’In Guezzam ont saisi, dans deux opérations distinctes, d’importantes quantités de psychotropes et de carburant, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). «Les agents de la brigade mobile relevant des services de l’Inspection divisionnaire des douanes d’In Guezzam ont procédé, dans deux opérations distinctes, à la saisie de 10.164 capsules de psychotropes de type +Pregabaline 300 mg+ découvertes planquées dans les cavités d’un véhicule utilitaire, ainsi qu’une somme d’argent issue de ce trafic et six téléphones portables», précise le communiqué. Il a été procédé également à la saisie de «600 litres d’essence transportés à bord d’un camion sans immatriculation», a-t-on ajouté de même source. «Un individu de nationalité algérienne et huit autres de nationalité nigérienne ont été arrêtées et déférées devant les juridictions compétentes». Ces deux opérations viennent dans le contexte «de la poursuite des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des Douanes dans le cadre de la lutte contre toutes formes de contrebande». Elles s’inscrivent dans le cadre de «l’opérationnalité des agents des douanes algériennes et leur mobilisation, de jour comme de nuit, pour protéger l’économie nationale et lutter contre toute atteinte à la santé et à la sécurité du citoyen», conclut la même source.

Articles similaires